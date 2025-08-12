El aparcamiento de motos junto al estadio de Anoeta estará operativo en diciembre

Ha tardado tres años en materializarse pero finalmente habrá un estacionamiento de motos próximo al estadio de Anoeta para los partidos de la Real Sociedad. ... La Junta de Gobierno del Ayuntamiento adjudicará hoy las obras para hacer realidad una nueva línea de aparcamiento en el paseo de Errondo entre Anoeta y el cruce de Carlos I a costa de sacrificar uno de los dos carriles de circulación en dirección a Morlans. La nueva fila junto a la mediana tendrá regulación OTA pero en los días de partido se reservará para vehículos de dos ruedas. 220 motos podrán estacionar en este tramo cuando juegue la Real o haya algún evento multitudinario. El nuevo estacionamiento estará operativo a final de año.

La adjudicación que esta mañana tiene previsto aprobar el gobierno municipal pone fin a una polémica que dura ya más de tres años, una vez que se eliminó el aparcamiento frente al Atano III por motivos de seguridad vial. Tras rechazarse por el colectivo motero la alternativa de estacionar en Illunbe, Movilidad estudió diferentes ubicaciones y planteó finalmente la opción que ahora se va a materializar. Era el año 2022. Se redactó un proyecto, se sacó a concurso de obras pero no se presentó ninguna empresa. Los 160.000 euros del presupuesto inicial tuvieron que incrementarse un 20% para sacar una segunda licitación que suscitase el interés de alguna empresa.

El nuevo concurso lanzado en marzo con un precio de 192.846 permitió la presentación de una oferta por parte de la empresa Citanias Obras y Servicios S.L., que finalmente se ha adjudicado el contrato al precio de 183.647 (IVA incluido). Tras la firma del contrato, la compañía tendrá dos meses y medio para ejecutar las obras.

El proyecto traza una nueva sección del paseo de Errondo sentido Morlans en el tramo comprendido entre el colegio Amara Berri, junto a la estación del Topo, y los tableros de la Variante, en Carlos I. Los dos carriles actuales se reducirán a uno solo de 3,5 metros de anchura. En la mediana se creará una acera de 1,5 metros de anchura a la que se adosará una fila de aparcamiento de 2 metros de sección. Cuando la Real juegue en casa o se celebren otro tipo de espectáculos en el recinto, como pueden ser conciertos multitudinarios, esta nueva fila de estacionamiento regulada por la OTA quedará reservada para el aparcamiento de motos.

Será, por tanto, un aparcamiento convertible o de diferente función según los días de la semana y los eventos de Anoeta. El proyecto prevé implantar señales verticales R309 tipo 'libro', que no serán visibles los días normales, donde regirá la normativa OTA, y que se abrirán manualmente los días de partido por agentes de tráfico para reservar el estacionamiento a las motos.

La nueva fila de aparcamiento junto a la mediana entre el colegio Amara Berri y los tableros de la Variante permitirá estacionar 45 coches y las plazas estarán reguladas por OTA, donde las motos pueden aparcar de forma gratuita. Los días que haya partido de la Real Sociedad, sin embargo, la nueva fila de aparcamiento será exclusivamente para el estacionamiento de motos, lo que hará que estos vehículos dispongan de un total de 220 plazas a ambos lados del que será único carril de circulación en sentido Morlans.

Para reducir la velocidad del tráfico rodado y dar prioridad al peatón se plantea asimismo la elevación de los pasos de cebra. En el sentido de la marcha, se elevará en primer lugar el paso de peatones que hay frente al estadio. Esto implicará demoler y subir las rampas existentes de bajada a cota del vial. En el tramo donde se va a habilitar el nuevo aparcamiento de motos hay otro paso de cebra y ahora se colocará un tercero (a la altura de Carlos I) que estará semaforizado. Serán pasos elevados «para reducir la velocidad de circulación y, sobre todo, dar prioridad al peatón», detalla la concejala de Movilidad, Olatz Yarza.

También se creará una amplia isleta en la separación de los dos sentidos de circulación, para que los viandantes puedan pararse sin tener que cruzar la totalidad de la calzada de una sola vez, si no es posible.

