Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El carril junto a la mediana en sentido Morlans será a final de año una línea de estacionamiento, reservado para motos cuando haya partido de la Real. A.M.

El aparcamiento de motos junto al estadio de Anoeta estará operativo en diciembre

El gobierno adjudica hoy las obras que eliminarán un carril de circulación en el paseo Errondo hacia Morlans para generar más plazas de OTA, que serán solo para motos los día de partido o eventos

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Martes, 12 de agosto 2025, 00:07

Ha tardado tres años en materializarse pero finalmente habrá un estacionamiento de motos próximo al estadio de Anoeta para los partidos de la Real Sociedad. ... La Junta de Gobierno del Ayuntamiento adjudicará hoy las obras para hacer realidad una nueva línea de aparcamiento en el paseo de Errondo entre Anoeta y el cruce de Carlos I a costa de sacrificar uno de los dos carriles de circulación en dirección a Morlans. La nueva fila junto a la mediana tendrá regulación OTA pero en los días de partido se reservará para vehículos de dos ruedas. 220 motos podrán estacionar en este tramo cuando juegue la Real o haya algún evento multitudinario. El nuevo estacionamiento estará operativo a final de año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 21 años y un varón de 22 herido en un accidente de moto en Donostia
  2. 2 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»
  3. 3

    Gipuzkoa toma aire tras temperaturas que han alcanzado los 42º
  4. 4 La plantilla se conjura en torno a una mesa antes del inicio liguero
  5. 5

    Alcaldes que eligen su propio camino
  6. 6 El curioso y útil objeto que ha desaparecido de la playa de La Concha de San Sebastián: «Nadie le daba el uso previsto»
  7. 7

    El Hospital Donostia reduce a la mitad el uso de los antibióticos que generan resistencia en las bacterias
  8. 8 Programa de hoy lunes 11 en la Aste Nagusia de San Sebastián
  9. 9 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  10. 10

    El Mirandés, una opción para Carlos Fernández

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El aparcamiento de motos junto al estadio de Anoeta estará operativo en diciembre

El aparcamiento de motos junto al estadio de Anoeta estará operativo en diciembre