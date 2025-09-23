El aparcabicis cerrado de Benta Berri se encarece un 20% y abrirá en 2026

El anunciado aparcabicis cerrado de pago de Benta Berri contará con un 20% más de presupuesto, una vez se apruebe hoy en Junta de Gobierno ... Local el proyecto actualizado, que cifra en 116.000 euros los costes de ejecución. Este equipamiento se ubicará en la plaza de Benta Berri, en un local ubicado bajo la rampa de acceso al parque Montpellier –en concreto junto al mural dedicado al cantante Imanol–, y tendrá capacidad para 56 bicicletas. Se espera que entre en servicio en 2026 después de tres meses de obras con precios desde 1 euro al día hasta 6 euros al mes.

Según la memoria constructiva, a la que ha tenido acceso DV, las plazas de aparcamiento se distribuirán en peine, con 28 puestos en doble altura a un lado, una zona central con 22 puestos a una sola altura y otra zona destinada a cargo-bikes con 6 puestos al otro lado. A su vez, los elementos centrales se subdividirán de la siguiente manera: 16 plazas en módulos a ambos lados y 6 plazas en módulos a un único lado, estando estas últimas dotadas de enchufes de carga para bicicletas eléctricas. También se incluirá una columna de mantenimiento que incorporará barras de sujeción, bomba de hinchado y herramientas.

La concejala de Movilidad, Olatz Yarza (PNV), explica que si bien esta distribución responde a las «necesidades iniciales» del aparcabicis, se ha contemplado la posibilidad de ampliarlo sustituyendo los módulos a una altura de la zona central por elementos de doble altura.

A pesar de situarse dentro de un local, el estacionamiento tiene vocación de espacio público, de espacio urbano. Para conseguirlo, se tratará de dar continuidad al plano de suelo y el pavimento entre el interior y exterior y se delimitará el recinto con un cierre de reja totalmente permeable al aire. Como la futura boca de acceso al Topo y su marquesina de acero inoxidable ya conforman un elemento «altamente expresivo», para minimizar el impacto visual del aparcabicis se cerrará con una celosía metálica de color oscuro que no contraste con el revestimiento pétreo del muro en el que se integra. Para destacar la puerta de entrada se ha optado por pintarla de un color amarillo que permita identificarla con claridad.

Túnel de Txaparrene

La Junta de Gobierno Local también prevé dar hoy luz verde al proyecto de mejora del túnel de Txaparrene, que une Herrera e Intxaurrondo, un punto crítico para las mujeres y zona de coexistencia entre peatones y ciclistas en condiciones de mala visibilidad. Se van a colocar luminarias led y se cambiará el suelo por un material denominado 'slurry' que mejorará la luminiscencia, con un gasto de 60.000 euros.

«Las mejoras propuestas no solo beneficiarán a los peatones y ciclistas, sino que contribuirán a una ciudad más segura y habitable, una prioridad para asegurar un entorno urbano más inclusivo para todos», subraya la portavoz del PSE, Ane Oyarbide.