Local de la plaza de Benta Berri que se acondicionará para su uso como aparcamiento de bicicletas. LOBO ALTUNA

El aparcabicis cerrado de Benta Berri se encarece un 20% y abrirá en 2026

El Ayuntamiento de Donostia prevé aprobar hoy el proyecto para un equipamiento público que albergará 56 bicicletas y cuyas obras durarán tres meses

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

El anunciado aparcabicis cerrado de pago de Benta Berri contará con un 20% más de presupuesto, una vez se apruebe hoy en Junta de Gobierno ... Local el proyecto actualizado, que cifra en 116.000 euros los costes de ejecución. Este equipamiento se ubicará en la plaza de Benta Berri, en un local ubicado bajo la rampa de acceso al parque Montpellier –en concreto junto al mural dedicado al cantante Imanol–, y tendrá capacidad para 56 bicicletas. Se espera que entre en servicio en 2026 después de tres meses de obras con precios desde 1 euro al día hasta 6 euros al mes.

