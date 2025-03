Aparca su coche en medio de una terraza del Boulevard de San Sebastián

Javier Medrano San Sebastián Miércoles, 19 de marzo 2025, 14:41 Comenta Compartir

Un coche aparcado en mitad de una terraza en el Boulevard de San Sebastián. Esa es la escena que se han encontrado multitud de donostiarras este miércoles al mediodía después de que un conductor haya decidido dejar su vehículo entre las sillas y mesas dispuestas en el exterior de un bar del céntrico paseo de la ciudad.

La infracción ha sorprendido a decenas de personas que se encontraban en los establecimientos cercanos o paseaban por los alrededores, que coincide en el tiempo con la primera semana en la que el Ayuntamiento de San Sebastián ha comenzado a multar a los vehículos que acceden a la Zona de Bajas Emisiones sin la etiqueta medioambiental correspondiente y que, entre otras calles, también afecta al Boulevard.

En este caso, la persona infractora ha ido más allá y, además de circular por esta vía de tráfico restringido a ciertos vehículos, ha recorrido una decena de metros por la zona peatonal del paseo para posteriormente estacionar su coche entre terrazas de los bares de la zona.

Una actuación que ha llamado la atención de muchos curiosos que no daban crédito a lo que acababa de ocurrir frente a sus ojos. Si bien en un primer momento se ha depositado una multa en el cristal delantero del coche, con el paso de los minutos, agentes de tráfico han dado aviso a una grúa que se ha desplazado hasta el Boulevard para retirar el vehículo.

Las imágenes de lo sucedido ya han sido compartidas en las redes sociales donde algunos vecinos de San Sebastián han bromeado con esta infracción cometida al volante. «Ése no tiene problemas económicos», «el coche también tiene derecho a un café» o «cuando me saque el carnet no diré nada pero habrá señales» han sido algunos de los comentarios al respecto.

Precisamente, hace unos meses una grúa también fue protagonista en el Boulevard de San Sebastián después de tener que retirar de la carretera un Lamborghini de cuatrocientos mil euros que había sufrido una avería y no podía circular.