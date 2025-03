Donostia comienza a multar hoy con 200 euros los accesos no permitidos a la ZBE

Después de tres meses de fase de adaptación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Donostia, el Ayuntamiento comenzará hoy a imponer sanciones de ... 200 euros a aquellos conductores que accedan a la zona delimitada con un vehículo que no cumpla con los requisitos ambientales. Tal y como confirmó Iñigo García, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Donostia en una rueda de prensa celebrada ayer en el puente de Zurriola, se estima que la ZBE reducirá el tráfico de coches «en un 10%» en la ciudad. El edil añadió que esperan también que las emisiones de gases bajen «entre un 20% y un 30%» en esta primera fase de la ordenanza.

Zona de Bajas Emisiones (ZBE) La ZBE abarcará una superficie de aproximadamente 1 km², la zona de la ciudad con mayor condensación de tráfico de vehículos C Cámaras Límites de la Zona de Bajas Emisiones C-1 C-2 C-3 C-4 C-10 C-9 C-5 C-8 C-7 C-6 C-1.Puente de la Zurriola C-2.Puente de Santa Catalina C-3.Cruce Pº Árbol de Gernika y San Martín C-4.Cruce Pº Árbol de Gernika y Valentín Olano C-5.Cruce entre el Parque de Araba y Easo C-6.Rotonda de la calle Autonomía C-7.Cruce calle San Roke y calle Belizalde C-8.Cruce calle San Roke y Pº Beloka C-9.Cruce calzada Aldapeta y Pº de la Fe C-10.Paseo de Miraconcha (Villa Almudena) VEHÍCULOS QUE PODRÁN ENTRAR EN LA Z.B.E. CON AUTORIZACIÓN Vehículos con libre acceso: Bicicletas, otros ciclos y vehículos de movilidad personal. Vehículos a motor y ciclomotores con distintivo ambiental 0, ECO, C y B. Vehículos históricos Vehículos autorizados sin tramitar solicitud: Residentes en la ZBE con vehículo censado en la ZBE. Titulares de autorización OTA (movilidad reducida y vinculados a actividades económicas). Taxis y VTC Vehículos con autorización permanente bajo solicitud: Para el desplazamiento de personas con movilidad reducida (máximo 2 por persona). Servicios públicos y/o de interés general (policía, ambulancias, energía, telecom....) Vehículos con autorización para periodos determinados: Leasing, renting, de sustitución, etc., de residentes. Titulares de garajes en propiedad o en concesión municipal. Vehículos con autorización pública. Para el traslado de empadronados en la ZBE mayores de 80 años. Para el traslado de empadronados en la ZBE con limitación de movilidad superior al 50% (baremos 3 o 4). Perceptores de la RGI o el IMV. Prestadores de servicios recurrentes (reparto, fisioterapia, reparaciones, seguridad privada...). Vehículos mixtos o industriales de actividades ubicadas en la ZBE Vehículos con matrícula extranjera: Motos y ciclomotores matriculados a partir del 1/07/2004. García compareció ante los medios junto a Olatza Yarza, concejala de Movilidad, que destacó la «apuesta por el transporte público» que supone la implantación de la ZBE. «La gente se ha adaptado bien en este periodo de prueba así que no esperamos nada excepcional a partir de mañana. La ciudad está preparada para este cambio, la percepción es buena. Donostia es una ciudad que se puede recorrer a pie y hay muchísimas formas de llegar al centro».

El plan de restricciones se aplicará en dos fases: la primera arrancará en 2025 y estará vigente hasta 2027, momento en el que las normativas serán más estrictas. ¿El dato crucial? Los vehículos sin etiqueta ambiental no podrán circular por la ZBE, salvo contadas excepciones. Vehículos no permitidos y los de libre acceso Primera fase: 2025 - 2027 Vehículos que por su antigüedad NO tienen derecho a distintivo ambiental Turismos y furgonetas de gasolina matriculados antes de 2001 Turismos y furgonetas de diésel de antes de 2006 Vehículos de más de ocho plazas también de antes de 2006 Motocicletas sin etiqueta Vehículos a motor o ciclomotores con distintivo ambiental EXCEPCIONES Bicicletas, ciclos y vehículos de movilidad personal (patinetes) Vehículos declarados históricos por la DGT Vehículos de personas empadronadas en la ZBE y cuya dirección censada en la DGT corresponda al ámbito de la ZBE Vehículos conducidos por personas de movilidad reducida (MM) Vehículos vinculados a actividades económicas Taxis y Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) Segunda fase: 2028 en adelante Vehículos sin etiqueta ambiental + Vehículos con etiqueta B Vehículos a motor o ciclomotores con distintivo ambiental

7.685 entradas no permitidas

Durante ese periodo de adaptación, el Ayuntamiento de Donostia ha enviado 7.685 notificaciones por acceder sin autorización a la Zona de Bajas Emisiones.

El consistorio donostiarra activa desde hoy una ZBE 'blanda' que durará hasta 2028 y prohibirá el acceso al centro urbano a los vehículos que no tengan etiqueta ambiental. «A partir de enero de 2028 seremos más restrictivos y limitaremos el acceso porque los vehículos con etiqueta B ya no podrán entrar», informó García. El concejal aclaró que los datos ofrecidos no dejan de ser «estimaciones» y que los datos reales comenzarán a llegar hoy a través de «los diferentes aparatos y medidores que tenemos colocados en la ciudad».

El objetivo de la ZBE es «reducir los gases de efecto invernadero» y «mejorar la calidad del aire y de vida de los donostiarras». García ha recalcado que responde «a una obligación legal para los municipios de más de 50.000 habitantes». La ZBE de Donostia tiene una superficie de 1,2 kilómetros cuadrados con diez puntos de acceso y cámaras que registran la entrada de los vehículos. «Estas cámaras lo que hacen es detectar el número de la matrícula para verificar el acceso de los vehículos».

Iñigo García quiso hacer una mención al trabajo realizado por parte del consistorio donostiarra. «Desde el Ayuntamiento hemos trabajado a lo largo de todo el año 2024 para elaborar esta normativa y definir la zona de bajas emisiones. Queremos lanzar un mensaje final, que la zona de bajas emisiones no es una normativa para restringir, sino que lo tenemos que plantear como una oportunidad para que ganemos espacio para el peatón, ganemos espacio para el ciclista y tengamos oportunidad de desarrollar un transporte urbano más sostenible».

Ambos concejales esperan que la ZBE tenga un impacto positivo en la ciudad. «En definitiva, vamos a conseguir que tengamos una ciudad mucho más tranquila, mucho más limpia y dejar un legado mucho mejor a las generaciones futuras».

El Ayuntamiento de San Sebastián hizo la semana pasada un primer balance del periodo de adaptación de tres meses a la ZBE, que ha servido a la ciudadanía para «aclarar sus dudas» sobre la nueva norma y realizar «los trámites pertinentes». El consistorio reveló que desde el inicio de este periodo de prueba hasta el pasado 1 de marzo se han registrado un total de 22.764 solicitudes de acceso –984 de vehículos nacionales y 21.780 extranjeros–. El 95,7% de las solicitudes provienen de vehículos extranjeros debido a la obligatoriedad de «tramitar el acceso para todos vehículos con matrícula extranjera que acceden a la zona».

«Tienen que denunciar la ley»

En este periodo de tiempo, el consistorio se ha limitado a enviar notificaciones –un total de 7.685– a conductores por incumplir la norma. A partir de hoy, el incumplimiento de los requisitos ambientales en la zona delimitada será sancionado con una multa de 200 euros, que ascenderá en un 30% en caso de reincidencia (más de una infracción en un año).

Yarza también se pronunció acerca de los recursos presentados por parte del Real Automóvil Club Vasco Navarro (RACVN) y por Liberum. «Me sorprende el perfil de las dos entidades. Como hemos dicho hasta ahora, creemos que lo que tienen que denunciar no es la ordenanza sino la propia ley. Nosotros estamos siguiendo la legislación, estamos obligados a instaurar una zona de bajas emisiones y es lo que hemos hecho».