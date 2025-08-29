El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
La oferta laboral ha levantado sorpresa entre algunos vecinos de Donostia por las particularidad de los requisitos demandados
J.M.
Viernes, 29 de agosto 2025, 09:52
Un anuncio de trabajo ha sorprendido a multitud de vecinos de San Sebastián en los últimos días debido a la particularidad de los requisitos demandados en la oferta laboral. «Buscamos a personas con rasgos físicos particulares: calvicie, cojera , falta de dientes o alopecia», señala el cartel que ha aparecido en numerosos puntos de la capital guipuzcoana.
No obstante, pese al asombro que pueden llegar a generar estas palabras, lo cierto es que las características responden a necesidades concretas del proyecto en cuestión: una película sobre un campo de concentración que se va a grabar próximamente en Pamplona.
En concreto, el casting para participar en la cinta tendrá lugar este sábado 30 de agosto y parece ser que la complejidad de las particularidades físicas demandadas a los figurantes ha llevado a los productores a publicitar la oferta laboral también en San Sebastián.
«Buscamos figurantes para película sobre un campo de concentración. Mujeres muy delgadas de entre 16 y 75 años de la zona. Con cabello corto o que estén dispuestas a cortarse el pelo, raparse o cambiar de aspecto», señala en cartel aparecido en Donostia en los últimos días.
Además, la agencia también demanda en su anuncio perfiles europeos, nórdicos o de países del este («castañas claras, rubias o pelirrojas») así como «personas con rasgos físicos particulares: calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia».
Los interesados en asistir al casting para participar en el proyecto, remunerado con contrato y alta en la seguridad social, deberán trasladarse a Pamplona donde este sábado 30 de agosto entre las 10.00 y las 14.00 y las 15.00 y las 20.00 horas tendrá lugar la elección de figurantes en la calle Mayor 31.
«¿Qué llevar? DNI/NIE, ropa de color neutra y ajustada. En caso de menores, libro de familia y DNI menor/tutor legal», detallan.
