El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia» La oferta laboral ha levantado sorpresa entre algunos vecinos de Donostia por las particularidad de los requisitos demandados

Anuncio del casting de figurantes para una película sobre un campo de concentración aparecido en San Sebastián.

J.M. Viernes, 29 de agosto 2025, 09:52 Comenta Compartir

Un anuncio de trabajo ha sorprendido a multitud de vecinos de San Sebastián en los últimos días debido a la particularidad de los requisitos demandados en la oferta laboral. «Buscamos a personas con rasgos físicos particulares: calvicie, cojera , falta de dientes o alopecia», señala el cartel que ha aparecido en numerosos puntos de la capital guipuzcoana.

No obstante, pese al asombro que pueden llegar a generar estas palabras, lo cierto es que las características responden a necesidades concretas del proyecto en cuestión: una película sobre un campo de concentración que se va a grabar próximamente en Pamplona.

En concreto, el casting para participar en la cinta tendrá lugar este sábado 30 de agosto y parece ser que la complejidad de las particularidades físicas demandadas a los figurantes ha llevado a los productores a publicitar la oferta laboral también en San Sebastián.

«Buscamos figurantes para película sobre un campo de concentración. Mujeres muy delgadas de entre 16 y 75 años de la zona. Con cabello corto o que estén dispuestas a cortarse el pelo, raparse o cambiar de aspecto», señala en cartel aparecido en Donostia en los últimos días.

Además, la agencia también demanda en su anuncio perfiles europeos, nórdicos o de países del este («castañas claras, rubias o pelirrojas») así como «personas con rasgos físicos particulares: calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia».

Los interesados en asistir al casting para participar en el proyecto, remunerado con contrato y alta en la seguridad social, deberán trasladarse a Pamplona donde este sábado 30 de agosto entre las 10.00 y las 14.00 y las 15.00 y las 20.00 horas tendrá lugar la elección de figurantes en la calle Mayor 31.

«¿Qué llevar? DNI/NIE, ropa de color neutra y ajustada. En caso de menores, libro de familia y DNI menor/tutor legal», detallan.