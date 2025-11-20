20 años abriendo los ojos al mundo

El pasado martes se reunieron en el salón de actos del Colegio de Médicos de Gipuzkoa un numeroso grupo de personas y entidades que durante ... veinte años han apoyado, financiado y confiado en el proyecto de Munduko Begiak, para celebrar el vigésimo aniversario de su delegación en Euskadi. La lucha contra la ceguera que se puede prevenir o curar es la tarea que desempeña esta fundacion en países empobrecidos.

El emotivo acto fue presentado por Ana Isasa e Iñaki Elorza, voluntarios de Munduko Begiak. Recibió a los asistentes Iñaki Eizaguirre, presidente de la Fundación del Colegio de Médicos, que centró su parlamento en la importancia de la formación del personal sanitario local en estos territorios desfavorecidos para generar estructuras de salud permanentes y públicas. Le siguió en el turno de palabra Ana Priede, directora de Cooperación Internacional de la Diputación. quien resaltó el esfuerzo que realizan para llegar a las personas más desfavorecidas y puso en valor la capacitación profesional del personal local.

Andrés Müller-Thyssen, oftalmólogo, patrono de la fundacion y voluntario sanitario, explicó la situación de guerra que se está viviendo en Mali, donde Munduko Begiak desarrolla un completísimo proyecto, y cómo el equipo local trabaja en condiciones extremadamente difíciles.

Desde Barcelona se desplazaron el presidente de la fundación, Rafael Ribó y el vicepresidente, Borja Corcóstegui. Ambos dedicaron unas palabras de felicitación, agradecimiento y aliento a todas las personas colaboradoras.

Acudió el grupo de voluntariado actual, con Kike Otaegi, decano del grupo, Karmele Lasa, Iñaki Ganuza, Isa Chivite, Xaulo Otaegi, Lourdes García, Joserra Gómez y la coordinadora en Euskadi, Miren Rodríguez.

También estuvo en el acto un grupo de profesionales de la salud que participaron en los primeros viajes sanitarios: Marivi Zubizarreta, José Ignacio Ostolaza, Laura Cortázar, María Jiménez, Iñaki Genua, Miguel Ruiz, Fabiola Eder y Martxeli Seco, Nagore Arbelaitz con su hijo Alai y la oftalmóloga Ana Blanco.

Entre las personas que apoyan a Munduko Begiak figuraban: Josema Aguirre, Tole Mora, Maite Berzosa, Iñigo Odriozola, Begoña de Juan, Manoli Soler, Cinta Guinot, Txuno Etxaniz, Xabier Gurrutxaga, José Ramón Eceiza, Gurutze Ormaza, Xabier Latorre, Itziar Zeberio, Aitor Torre y Nicole, Julen Aranguren, técnico del Ayuntamiento de Zarautz, y los ex alcaldes de Donostia Odón Elorza y Juan Karlos Izagirre.

Tampoco se perdieron el evento José Luis Duo y Arantza Álvarez; Miren Gurrutxaga y Jaione Iriarte, de Gizalde, en apoyo a las entidades de voluntariado; Urko y Kontxi Recio;y Josema Aguirre y Ane Elcoroiribe. Desde Bilbao, vinieron Martín Rodríguez y Alfredo Inchaurza.

Txema Rey, reconocido hostelero y colaborador habitual de Munduko Begiak,preparó un excelente catering solidario ayudado por los propios voluntarios de Munduak Begiak.