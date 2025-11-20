Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Profesionales médicos cuentan sus experiencias y la historia de Munduko Begiak.

Gente de la ciudad

20 años abriendo los ojos al mundo

Munduko Begiak celebró el veinte aniversario de su fundación en el salón de actos del Colegio de Medicos de Gipuzkoa

Joti Díaz

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:09

Comenta

El pasado martes se reunieron en el salón de actos del Colegio de Médicos de Gipuzkoa un numeroso grupo de personas y entidades que durante ... veinte años han apoyado, financiado y confiado en el proyecto de Munduko Begiak, para celebrar el vigésimo aniversario de su delegación en Euskadi. La lucha contra la ceguera que se puede prevenir o curar es la tarea que desempeña esta fundacion en países empobrecidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  4. 4

    Un preso de ETA anuncia su salida del colectivo oficial EPPK y critica los pactos con la Justicia para evitar condenas
  5. 5 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  6. 6 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  7. 7

    Vivienda lanza Alokaplus, un seguro de impagos para propietarios que alquilen en zonas tensionadas
  8. 8

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  9. 9 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista
  10. 10

    Esteban se defiende: «El PNV no está implicado en la trama y no he visto en mi vida al señor Cachón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 20 años abriendo los ojos al mundo

20 años abriendo los ojos al mundo