El estadio de Anoeta, a finales de los años 50. Fondo Galarza, San telmo Museoa

Anoeta: 75 años de la ciudad del deporte

Amara ·

La idea de construir una ciudad deportiva arrancó tras la prohibición del juego, en la dictadura de Primo de Rivera, pero no se materializó hasta un cuarto de siglo después

Lola Horcajo y J. J. Fdez. Beobide

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:17

Hace 75 años, el 22 de agosto de 1950, se inauguraba el Estadio de Anoeta. El proyecto de un Stadium y de una ciudad deportiva ... en Anoeta, acumulaba más de 20 años de retraso desde que había sido concebida en 1928, siguiendo la tendencia de construir grandes recintos para competiciones internacionales, como reclamo que atraía a numeroso público.

