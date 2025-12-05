Amara estrena su ruta de belenes con 22 instalaciones en los comercios del barrio

Ana María Ruiz, de la boutique Kaixo de la avenida Isabel II de Amara.

Iker Marín San Sebastián Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:32 Comenta Compartir

La tradicional ruta de belenes que organizan los comercios del barrio de Amara ya está lista para ser visitada. Las clásicas representaciones del nacimiento de ... Jesús están repartidas por veinte comercios del barrio, el centro comercial Arcco y la Asociación de Vecinos de Amara. Esta ruta se podrá realizar hasta el 7 de enero, casi un mes en el que los escaparates se transforman en «pequeñas escenas llenas de tradición, creatividad y guiños a la memoria colectiva», tal y como indican desde la Plataforma de Comercio Urbano San Sebastián Shops, que junto con el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y la Asociación de Belenistas de Gipuzkoa, convierte el barrio en un recorrido navideño que une cultura, comercio y comunidad.

La gerente de San Sebastián Shops, Nerea Rodríguez, destaca el valor de esta colaboración como una forma de «llenar de vida nuestros comercios locales y fortalecer nuestras tradiciones». El itinerario de la ruta comienza en la avenida Sancho el Sabio y finaliza en la avenida Carlos I, pasando por calles como Isabel II, Catalina de Erauso o avenida de Madrid. El centro comercial Arcco ha optado por una puesta en escena especial, recreando la vida en Belén en un espacio de grandes dimensiones que promete convertirse en uno de los puntos más fotografiados.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión