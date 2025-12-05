Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ana María Ruiz, de la boutique Kaixo de la avenida Isabel II de Amara. SS Shops
San Sebastián

Amara estrena su ruta de belenes con 22 instalaciones en los comercios del barrio

El itinerario comienza en la avenida Sancho el Sabio y finaliza en Carlos I, pasando por Isabel II, Catalina de Erauso, avenida de Madrid y Arcco

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:32

La tradicional ruta de belenes que organizan los comercios del barrio de Amara ya está lista para ser visitada. Las clásicas representaciones del nacimiento de ... Jesús están repartidas por veinte comercios del barrio, el centro comercial Arcco y la Asociación de Vecinos de Amara. Esta ruta se podrá realizar hasta el 7 de enero, casi un mes en el que los escaparates se transforman en «pequeñas escenas llenas de tradición, creatividad y guiños a la memoria colectiva», tal y como indican desde la Plataforma de Comercio Urbano San Sebastián Shops, que junto con el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y la Asociación de Belenistas de Gipuzkoa, convierte el barrio en un recorrido navideño que une cultura, comercio y comunidad.

