«Aman ustedes tanto los locales donde fueron felices... me emociona»

De Berazategui, junto a las orillas del Río de la Plata. Hijo de Lilian y Quique. Hermano de Micaela y Sebastián, que dentro de nada ... vendrá a hacerle una visita y conocer la ciudad de la que lleva el nombre. Se vino para acá por alejarse de la infinita crisis argentina. Y de la inseguridad de sus calles y sus noches. Llegó un noviembre. Llovía. No importó. Lo primero que vio de esta ciudad fue el Muelle. Y luego la bahía. Decidió que se quedaba. Trabajó en un hostel. En otros sitios. Consiguió la nacionalidad. Por arraigo. Y cuando estaba pensando comprarse una furgoneta y viajar hasta Rusia le ofrecieron formar parte de la banda que nos ha devuelto el Altxerri. Y se quedó, faltaría más.

– Dame la película de tu vida.

– 'El padrino'. Puedo verla en bucle.

– Dame el músico de tu vida.

– Quizás eso sea más difícil, pero le grité 'I love you!' a Robert Plant cuando vino en 2023 al Kursaal con su banda Saving Grace y con Suzi Dian. Me sigue asombrando lo muy serios y tranquilos que son aquí los espectadores de los conciertos. Yo me hubiera comportado en el de Plant como un fan enloquecido. Siempre he amado a Led Zeppelin (no olvides, fue cantante del grupo). Desde que de muy chico cogí la guitarra.

– No es extraño. Le llaman 'Golden God', el 'Dios de Oro'. Es blues, es rock; lo es todo.

– Déjame citar también a Fito Páez. Fui a un concierto suyo en Valencia. Increíble también. Y déjame nombrar a Los fabulosos Cadillacs y a su bajista, Sr. Flavio.

– No los controlo, sitúame.

– Argentinos. Banda de ska. Mezclado con reggae, dub, rocksteady, 2 Tone, punk rock, mambo y samba. Han sacado 16 álbumes. Se separaron por un tiempo pero volvieron a juntarse. El Sr. Flavio tuvo un programa de radio brutal llamado 'Akustic-Loko de Fabulosos Amigos'. Trabajé con él, con ellos, como técnico de sonido.

«¿Sabes vos qué se siente cuando estás aquí con tu socia Mika Uriz y su perra 'Kiki' y te dicen que la banda de ¡Amy Winehouse! está en la sala tomándose unas cervezas? Les dije que si les apetecía tocar, el escenario era todo suyo. Pero estaban muy cansados. Al mediodía habían dado su concierto en la FNAC y luego en la terraza del Kursaal»

– ¡Es verdad, todavía no hemos hablado de ese tu oficio! Seguro que te hace entender, ver y cuidar de otra manera la sonorización del Altxerri. Y tu relación con los músicos que tocan aquí.

– Totalmente. Es un lujazo ser técnico de sonido y trabajar aquí. La sonorización del local ha corrido a cargo de la empresa RCF.

– Soberbio. Altísima tecnología en equipamientos de sonido. Y el delegado de esta zona fue uno de los más potentes DJ del país, Alain Ballesteros, mítico.

– Como también soy músico, entiendo muy bien lo que me piden quienes vienen a tocar aquí. El otro día, el pianista Luis Segurado me pidió unos ajustes muy sencillos, pero ha habido alguna banda que no quería que el piano sonase tan fuerte. Sin problema. Es cuestión de regular frecuencias. Algo que me parece increíble aquí es la capacidad y la disposición de los profesionales para, si ven que estás interesado en ello, darte todos los detalles de lo que están haciendo y por qué. También me impacta la cantidad de regulaciones, normativas y leyes que hay que cumplir. A veces, quien controla esas ordenanzas te admite que sí, que algunas están obsoletas, pero que hay que cumplirlas. Y se cumplen.

– Lo que nunca quedará obsoleto es ese cartel que, por supuesto, ni se os ha ocurrido retirar, el que anuncia una exposición del Equipo Crónica (arte de trinchera) en la galería Altxerri cuando la sala estaba en...

– ... El número 6 de la Avenida. La exposición duró dos meses, abril y mayo. De 1983. Yo nací ese año... Mira, eso es algo que me admira y casi me conmueve de ustedes.

– ¿El qué?

– El tremendo amor y compromiso que sienten hacia aquellos lugares donde alguna vez (o muchas) fueron felices. Como este, por ejemplo. Como el Altxerri. La gente baja las escaleras y se emociona. Te dan las gracias y tomándose una cerveza alguien te cuenta que aquí conoció a la que luego sería su esposa. Ella ya no está pero él ha venido en su recuerdo.

– Hermoso. ¿Quiénes han tocado ya en Altxerri desde que Luis Cortés, experto en turismo gastronómico y en organización integral de eventos (aparte de en locuras muy variadas) decidió recuperar el lugar que muchos creíamos perdido para siempre?

– Como en tiempos anteriores, músicos de alto rango: el David Cid Trío, Daniel Pimenta y su batería, Álvaro Fernández Gaviria, tan bluesero él, Eneko Diéguez con su saxo alto y su saxo soprano... Te diré una cosa, yo no vengo del jazz pero aquí estoy aprendiendo mucho. Y gozando más.

– Has dicho que también eres músico. ¿Qué clase de músico?

– Compongo algo. Con la guitarra, por supuesto. Pero también con el piano, un instrumento que me fascina por su tremenda versatilidad. Es una herramienta total.

– Conseguiste la nacionalidad por arraigo. Demuéstralo. Tu barrio es... Tus bares son...

– Gros. El Teorema. Baga Biga. Ondarra. The Hole. Izakaia. La Garagar.... Y como monte, Jaizkibel.