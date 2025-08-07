Los alquileres vacacionales más baratos y caros de San Sebastián: vivir con una familia o en un loft
La oferta de viviendas en Donostia para este mes de agosto muestra diferencias de más de 2.000 euros por noche
J. Falcón
Jueves, 7 de agosto 2025, 06:52
Pasar una noche como turista en San Sebastián en agosto es todo un lujo para muchas personas por la alta demanda que existe este mes para disfrutar de la capital guipuzcoana unos días. La fama de ciudad cara nos precede, pero, ¿hasta qué punto? Hacemos el ejercicio de mirar los precios en las plataformas de viviendas alquiladas para vacaciones tomando como ejemplo la noche del próximo martes 19 para dos personas.
La vivienda más barata en Donostia
Pese a la carestía de San Sebastián, es posible pasar la noche por poco más de 100 euros, incluso en el solicitado barrio de Gros. Bajo el título de 'Habitación Gros playa 1' se oferta por 104 euros para dicho día una habitación con «cama de matrimonio grande y baño compartido». Se trata de una estancia en una vivienda familiar que se comparte con la familia residente en la misma.
«Casa céntrica tranquila y relajante, lo que te permite volver a una vida sencilla, con acceso directo a la playa, parque, centro comercial y calle de aperitivos y cómodas rutas de autobús. La mejor ubicación para practicar deportes acuáticos, surfistas y amigos de la playa». Así se anuncia con una única foto que muestra una cama, en apariencia pequeña, junto a un escritorio con un pequeño monitor.
Los comentarios que han dejado quienes ya han disfrutado de estos servicios son mayoritariamente positivos, con elogios a la ubicación y a la atención de los propietrios. «Agradezco a la señorita Xuchan y su familia por brindarnos una buena estadía en San Sebastián», resumía uno de ellos hace una semana. «Sitio solo estar para dormir en el piso e irse temprano. A tener en cuenta que la familia entera vive ahí y se escucha tood», añade otro.
No es la única opción por precios similares pues varias habitaciones se alquilan por cantidades que no superan los 130 euros en diversos puntos de Donostia, como Egia o Amara.
El alquiler más caro, un loft
Precisamente en Egia aparece el alojamiento más caro, a 2.342 euros la noche del 19 de agosto próximo. Aunque el anuncio no ofrece muchos detalles, se trata de un apartamento en loft con cabida para cuatro viajeros y un dormitorio, aunque también dispone de un sofá cama de 150 cm de ancho y otro de un metro. Incluye garaje y se vende como «un espacio moderno con todo lo que necesitas para una estancia agradable en San Sebastián cerca de todo».
Por la mitad de precio, 1.171 euros, se ofrece una habitación privada en el centro de la ciudad con baño compartido. En este caso se trata también de una única habitación con cama de matrimonio sin más descripción que la que ofrecen quienes ya la conocen. «La ubiación está muy bien en el casco antiguo, con habitación bastante amplia y todo limpio; la única pega es el ruido de la calle y en el pasillo», señala David. El resto de reseñas destaca su cercanía a la playa y que no hay opción para aparcar gratis cerca.
Algo más barato (911 euros la noche) supone alojarse esta noche de agosto en un apartamento entero para cinco personas con dos dormitorios amplios, salón y vistas a la bahía de La Concha. «Toda la familia o grupo disfrutará de un fácil acceso a todo, con vistas al mar y una gran terraza soleada y aparcamiento», explican los anfitriones en un anuncio que aún no cuenta con valoraciones de clientes.
