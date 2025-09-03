Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Álex y Taka, en un plano contrapicado. Bajo el cartel de su taberna y casa de comidas Tximitxurri, el antiguo bar de la familia Garrido. SARA SANTOS

«Allá va a la parrilla todo lo que anda. Acá también asamos todo lo que nada»

Alex Ferracutti, Taka Giménez | Con la ayuda del barrio, de San Pancracio y de Santa Evita

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 06:55

El uno es de Rosario y por ende, del Rosario Central que, según dice, anda puntero en la liga argentina desde que Di Maria llegó ... a sus filas. Bisnieto de logroñés, ha trabajado en mil historias, también de ciclista repartidor con los tuk-tuk de Txita. El otro (Alejandro) es de Isidro Casanova, población textil a 9 kilómetros de Buenos Aires. Le importa un carajo el fútbol; prefiere la bici y las excursiones al Hernio y otros tantos montes de por aquí. Tiene huerta en Altza y ha cogido excedencia en la cocina del hotel Catalonia para sacar adelante el proyecto común, el Tximitxurri, la taberna de la calle Egia. Abrieron el 1 de agosto.

