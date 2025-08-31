Adiós a la Quincena Musical

Los espectadores que llenaron el auditorio del Centro Kursaal se fueron a casa encantados tras el concierto de la Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig ... y el Orfeón Donostiarra, dirigido por Andris Nelsons quien estuvo acompañado por la soprano Julia Kleiter y el barítono Christian Gerhaher. Finalizó así el viernes la 86 edición de la Quincena Musical. En la primera parte, la orquesta interpretó la sinfonía nº 5 de Mendelssohn y en la segunda con el Orfeón Donostiarra el Requiem alemán de Brahms. Trabajó con el Orfeón como director invitado Esteban Urzelai.

El público premió con numerosos aplausos a los protagonistas, y dijo adiós a la Quincena. Sus responsables Patrick Alfaya y Andoni Alonso recibieron tras el concierto numerosas felicitaciones, lo que muestra la calidad de esta edición.

