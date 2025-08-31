Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, los solistas y el Orfeón Donostiarra, reciben los aplausos del público.

Gente de la ciudad

Adiós a la Quincena Musical

La 86 edición finalizó con un excelente concierto de la Orquesta de la Gewandhaus de Leizpig y el Orfeón Donostiarra

Joti Díaz

Joti Díaz

San Sebastián

Domingo, 31 de agosto 2025, 06:05

Los espectadores que llenaron el auditorio del Centro Kursaal se fueron a casa encantados tras el concierto de la Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig ... y el Orfeón Donostiarra, dirigido por Andris Nelsons quien estuvo acompañado por la soprano Julia Kleiter y el barítono Christian Gerhaher. Finalizó así el viernes la 86 edición de la Quincena Musical. En la primera parte, la orquesta interpretó la sinfonía nº 5 de Mendelssohn y en la segunda con el Orfeón Donostiarra el Requiem alemán de Brahms. Trabajó con el Orfeón como director invitado Esteban Urzelai.

