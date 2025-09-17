Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Remeras de Arraun Lagunak y remeros de Orio, con directivos de ambos clubes, el alcalde Eneko Goia y representantes de Adegi. JOTI DIAZ

Gente de la ciudad

Adegi premia a las mejores traineras guipuzcoanas

Entregó un cheque de 7.500 euros a las traineras Donostia Arraun Lagunak y Orio por ganar en las regatas de La Concha

Joti Díaz

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:10

Desde hace 10 años, Adegi, la Asociación de Empresas de Gipuzkoa, colabora con las Regatas de La Concha. Aporta un premio de 7.500 euros ... a las traineras guipuzcoanas femenina y masculina mejor clasificadas. Donostia Arraun Lagunak y Orio han sido las galardonadas con esta importante cantidad, mejorada en 2.000 euros respecto a pasadas ediciones y que en el próximo año será de 8.000 euros y 8.500 euros en el 2027.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  4. 4

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia
  5. 5

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  6. 6

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  7. 7

    «Hay que abrir un debate sobre el queso ahumado»
  8. 8 Muere Robert Redford a los 89 años
  9. 9 Los dos galanes más atractivos y gamberros de Hollywood
  10. 10 Zaz recuerda a su pareja perdida a los 20 años: «Desde entonces hago todo lo posible por estar contenta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Adegi premia a las mejores traineras guipuzcoanas

Adegi premia a las mejores traineras guipuzcoanas