Adegi premia a las mejores traineras guipuzcoanas

Desde hace 10 años, Adegi, la Asociación de Empresas de Gipuzkoa, colabora con las Regatas de La Concha. Aporta un premio de 7.500 euros ... a las traineras guipuzcoanas femenina y masculina mejor clasificadas. Donostia Arraun Lagunak y Orio han sido las galardonadas con esta importante cantidad, mejorada en 2.000 euros respecto a pasadas ediciones y que en el próximo año será de 8.000 euros y 8.500 euros en el 2027.

La entrega de premios se celebró el pasado lunes al mediodía en la terraza del Aquarium. Tomó la palabra la presidenta de Adegi Isabel Busto: «Hace 10 años que llevamos impulsando este premio, que es lo mismo que hacer de las empresas, empresas-trainera, donde todos rememos juntos en la misma dirección. Confiamos en seguir apoyando a las Regatas al menos otros 10 años».

El alcalde Eneko Goia comentó que es un éxito que Donostia Arraun Lagunak haya conseguido su triple bandera seguida y que el «pueblo» de al lado, en alusión a Orio, también haya logrado ganar.

De Adegi, además de Isabel Busto, estaban presentes el director general José Miguel Ayerza, el subdirector general, Paul Liceaga y el responsable de comunicación que presentó el acto Jon Etxabe.

De Arraun Lagunak acudieron su presidenta Itziar Eguren;el presidente de honor José Ramón Gómez; el entrenador Juan Mari Etxabe, quien confirmó que el próximo año continuará en el puesto; el segundo entrenador Alberto Grijalba; los directivos Luis Fernández y Antxon Gómez; y, por supuesto, Rosario Elberdin, amatxo de la presidenta y fan nº 1 de la trainera.

Con ellos las remeras: Joana Halzuet (patrona), Xubane Uribarrena, Maren Etxabe, Naiara Martín, Ania Pérez, Lorea Etxabe, Lucía Canal, Aiora Belartieta, Maider Berau y Ane Sánchez. De Orio, acudió el presidente Jon Olasagasti; el directivo Xabier Altuna, el entrenador Jon Salsamendi y los remeros Jon Lizarralde, Iñaki Elorza y Adour Tapia.

Adegi también entregó el premio a la mejor patrona, Joana Halzuet de Arraun, y el patrón de Bermeo, Iñigo Larrinaga. Recibieron un maillot y 500 euros.

Del Aquarium acudieron su directora gerente Esther Irigaray, Xabier Lasaga, responsable de comunicación, y Alain Palacios.

El domingo fue un día largo para los remeros y remeras. Las chicas de Arraun se trasladaron a la plaza Constitución y desde la terraza hondearon la bandera ante la afición presente. La comida, como el año pasado, se celebró en La Casa de La Rioja y tras la celebración volvieron a la plaza Constitución para repetir la fiesta con los aficionados y algunos turistas sorprendidos por el espectáculo.

80 representantes de Orio comieron en el restaurante El Vasquito del oriotarra Iñaki Azkue. Parada en Usurbil y llegada a Orio, desde la zona cercana a la playa hasta el centro del pueblo, acompañados de la txaranga y cientos de seguidores. Desde la terraza del Ayuntamiento y con el cantautor Benito Lertxundi, que se animó con alguna pieza, mostraron la bandera a miles de seguidores.