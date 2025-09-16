Acción Social espera normalizar en «mes y medio» los pagos de las AES

La llegada de nuevos empleados al Departamento de Acción Social y la necesidad de ponerse al día en los trámites ha conllevado retrasos en los ... pagos de las Ayudas de Emergencia Social (AES) este año, una situación que su responsable política, la concejala Mariaje Idoeta (PNV), espera que se normalice en «mes y medio». Así lo aseguró ayer en la Comisión de Servicio a las Personas ante las preguntas formuladas por la concejala de Elkarrekin Arantza Gonzalez.

La edil del grupo morado señaló que «este año muchas de las personas que tienen reconocido el derecho a percibir AES las están recibiendo acumuladas casi en el último trimestre del año, cuando estas ayudas están diseñadas para atender situaciones de emergencia puntuales o cronificadas. Por lo tanto, para alguien que necesita una ayuda de emergencia, el hecho de percibirlas con meses de retraso supone agravar una situación de vulnerabilidad». Gonzalez confió en que la situación vivida este año por las personas que perciben las AES no se repita en 2026 y preguntó a la responsable de Acción Social «cuántas solicitudes de AES están pendientes de tramitar este año, en qué plazo se van a resolver las solicitudes pendientes y cuál ha sido la evolución de las AES a lo largo de 2025».

La concejala de Acción Social, Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Barrios, Mariaje Idoeta, respondió que «a fecha 12 de septiembre se han gestionado 2.163 expedientes de ayudas de emergencia social, habiéndose resuelto un total de 1.303 expedientes. Si bien hasta el mes de junio se habían solicitado 1.525 expedientes y se habían resuelto un total de 885, entre el mes de julio y el 12 de septiembre se han recogido 638 solicitudes más y se han resuelto 418 expedientes. Por tanto, hemos acelerado el ritmo de resolución y recogida de expedientes».ç

Idoeta explicó ante los miembors de la comisión de Servicios a las Personas que la previsión es que en «mes y medio» se hayan normalizado el abono de las AES a todos los beneficiarios.

Según señaló, el motivo principal de los retrasos «ha sido el proceso de consolidación de puestos de trabajo dentro del departamento y «el desconocimiento del personal sobre estas tramitaciones, ya que se trata de uno de los trámites más complejos del servicio». Con el paso de las semanas el nuevo personal «ha ido aprendiendo» y se está ya cerca de normalizar el pago de estas ayudas. «A partir de ahora, contamos con un mayor conocimiento de estos trámites por parte del personal, y contaremos con más personal gracias al acuerdo de mejora alcanzado», concluyó Idoeta.