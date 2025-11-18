Acción Social busca un nuevo local para los jubilados de Gros sin comprometerse en los plazos

I. M. San Sebastián Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

La concejala de Servicios Sociales, Mariaje Idoeta, señaló ayer en la comisión de Servicios a las Personas que están trabajando para encontrar un nuevo ... local adaptado a las necesidades de la Asociación de Jubilados Zabaltza de Gros, con servicio de hostelería y espacio para mantener las actuales actividades de la entidad, algo que los jubilados dicen no se va a mantener en el local de la plaza Nafarroa Behera que les cede el consistorio una vez cierren su actual sede de la calle Zabaleta. La edil del PNV repitió que la situación es «transitoria, hasta encontrar un nuevo local en el barrio, bien de compra o alquilar, pero no voy a dar plazos ni falsas esperanzas a los usuarios», dijo. Dos ellos estuvieron presentes en la comisión y las explicaciones de la edil no les convencieron. La intención de la actual Junta Directiva es dimitir si se mantiene el traslado.

