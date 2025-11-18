Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La concejala de Acción Social, Mariaje Idoeta. Fernando de la Hera

Acción Social busca un nuevo local para los jubilados de Gros sin comprometerse en los plazos

I. M.

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La concejala de Servicios Sociales, Mariaje Idoeta, señaló ayer en la comisión de Servicios a las Personas que están trabajando para encontrar un nuevo ... local adaptado a las necesidades de la Asociación de Jubilados Zabaltza de Gros, con servicio de hostelería y espacio para mantener las actuales actividades de la entidad, algo que los jubilados dicen no se va a mantener en el local de la plaza Nafarroa Behera que les cede el consistorio una vez cierren su actual sede de la calle Zabaleta. La edil del PNV repitió que la situación es «transitoria, hasta encontrar un nuevo local en el barrio, bien de compra o alquilar, pero no voy a dar plazos ni falsas esperanzas a los usuarios», dijo. Dos ellos estuvieron presentes en la comisión y las explicaciones de la edil no les convencieron. La intención de la actual Junta Directiva es dimitir si se mantiene el traslado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  4. 4

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  5. 5 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  6. 6 El paso de cebra de una localidad de Gipuzkoa que genera comentarios en redes: «Se parece al de Shibuya»
  7. 7

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  8. 8 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX
  9. 9

    Rufián carga duramente contra Mazón y le llama «inútil» y «psicópata»
  10. 10 El magnate francés que se niega a vender chocolate Lindt en sus supermecados: «Yo pienso en mis clientes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Acción Social busca un nuevo local para los jubilados de Gros sin comprometerse en los plazos

Acción Social busca un nuevo local para los jubilados de Gros sin comprometerse en los plazos