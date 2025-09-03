El acceso rodado a Manteo tendrá doble carril y aún se debate cómo será el de los peatones

Aunque todos los detalles aún no están definidos los vecinos de Manteo van a conseguir que el Ayuntamiento satisfaga la mayor parte de sus demandas ... en relación a la accesibilidad peatonal y rodada al barrio una vez terminada la obra del GOe. El segundo edificio del Basque Culinary Center (BCC) ha entrado en la fase final de ejecución y el alcalde, Eneko Goia, aseguró ayer que la calzada de la calle Rodil mantendrá los dos carriles y que se estudia cómo serán los accesos a pie desde la avenida de Navarra. Fuentes vecinales señalan que se baraja colocar otro ascensor, que se sumaría al de la casa de cultura de Okendo, o unas escaleras que sustituyan a las que hubo que demoler para materializar el nuevo edificio.

La presión vecinal se ha intensificado en los últimos meses a raíz de la desaparición de las escaleras directas entre la avenida de Navarra y Manteo. Los vecinos no entendían que la construcción del GOe pudiera suponerles, en vez de mejores, peores condiciones de accesibilidad en el barrio.

El proyecto inicial del nuevo edificio proponía tres vías de acceso a Manteo desde Gros: las escaleras al norte de la parcela, un nuevo ascensor pegado a la casa de cultura Oquendo y una nueva acera accesible junto a la calzada de Rodil que implicaba dejar el acceso rodado en un solo carril (de subida) cuando hasta ahora era una vía de doble dirección.

El gobierno municipal explicó a principios de año que las dimensiones de la calle Rodil no permitían realizar una acera en condiciones manteniendo los dos carriles, uno de subida y uno de bajada. Las protestas arreciaron, pero el Ayuntamiento y el colectivo vecinal han mantenido un canal de comunicación que ha propiciado el acercamiento de posiciones.

Goia fue preguntado ayer en la rueda de prensa posterior a la celebración de la Junta de Gobierno Local por la solución prevista para las comunicaciones de los residentes en Manteo. El alcalde explicó que «todavía estamos trabajando en la solución definitiva. Había dos cuestiones que los vecinos nos trasladaban: una que era no perder la circulación en dos carriles, y eso será así a la finalización de la obra». La parte más difícil es, sin embargo, cómo dar con una solución de acceso peatonal satisfactorio para el vecindario, una vez demolidas al escaleras directas a la avenida de Navarra.

«Acera en voladizo»

Goia manifestó que en la actualidad se barajan dos alternativas: «Está en estudio la ejecución de unas nuevas escaleras alternativas a las desaparecidas o incluso el poder tener un tramo de acera en voladizo lo cual permitiría una sección más amplia y un mejor acceso peatonal». El alcalde explicó que el proceso para determinar la solución definitiva «lo hacemos de la mano de los vecinos y yo creo que seremos capaces de alcanzar una solución satisfactoria». Fuentes vecinales se mostraron seguras de que se arbitrará una solución satisfactoria y ciñeron las alternativas en unas nuevas escaleras o un segundo ascensor.

Con la apertura del GOe dentro de mes y medio se inaugurará también el perímetro más próximo al edificio, incluida la placita norte, la grada y las escaleras próximas a Okendo. El nuevo ascensor pegado a la casa de cultura es una obra que licita Donostia Kultura (1,2 millones de euros) en el marco de la renovación de este inmueble histórico. Y ya solo queda por definir el nuevo acceso peatonal hacia Manteo en la parte sur del GOe.

Vecinos y Ayuntamiento se reunirán en las próximas semanas para definir el mejor acceso peatonal directo a Manteo

El ascensor junto a la casa de cultura lo ha licitado Donostia Kultura dentro de la renovación de las fachadas de Okendo

Vecinos y Ayuntamiento mantendrán en las próximas semanas una reunión para cerrar definitivamente la solución a adoptar para una comunicación lo más directa posible de Manteo con la avenida de Navarra. La plataforma vecinal se reunirá hoy a las 19.30 h en la plazoleta del barrio para tratar de la última reunión mantenida con el Ayuntamiento el pasado mes de julio y los contactos con el área de Urbanismo.