Aspecto del nuevo edificio del GOe junto con la calle Rodil de acceso a Manteo, un ámbito que aún está por definir.

El acceso rodado a Manteo tendrá doble carril y aún se debate cómo será el de los peatones

Goia se muestra confiado en alcanzar un acuerdo «satisfactorio» con los vecinos de la zona para rematar la urbanización del edificio GOe

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:04

Aunque todos los detalles aún no están definidos los vecinos de Manteo van a conseguir que el Ayuntamiento satisfaga la mayor parte de sus demandas ... en relación a la accesibilidad peatonal y rodada al barrio una vez terminada la obra del GOe. El segundo edificio del Basque Culinary Center (BCC) ha entrado en la fase final de ejecución y el alcalde, Eneko Goia, aseguró ayer que la calzada de la calle Rodil mantendrá los dos carriles y que se estudia cómo serán los accesos a pie desde la avenida de Navarra. Fuentes vecinales señalan que se baraja colocar otro ascensor, que se sumaría al de la casa de cultura de Okendo, o unas escaleras que sustituyan a las que hubo que demoler para materializar el nuevo edificio.

