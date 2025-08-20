Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Matteo Orlando, en silla de ruedas, en las cercanías de la playa de Ondarreta de Donostia, donde denuncia falta de accesibilidad.

Matteo Orlando, en silla de ruedas, en las cercanías de la playa de Ondarreta de Donostia, donde denuncia falta de accesibilidad. Gorka Estrada

Accesibilidad en San Sebastián

«Tenemos derecho a disfrutar de la playa como cualquier otra persona»

El vecino donostiarra Matteo Orlando denuncia los «problemas de accesibilidad» en los arenales de la ciudad tras sufrir un accidente que lo ha dejado tetrapléjico

Martín Ruiz Egaña

San Sebastián

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:12

Una llamada cambió la vida de la donostiarra Marta Mendia hace año y medio. Su marido, Matteo Orlando (Génova, 59 años), había sufrido un grave ... accidente de coche mientras trabajaba en Italia, pero la peor de las noticias estaba por llegar. Las lesiones que le provocó el siniestro afectaron al tronco de su cuerpo y a la movilidad de sus extremidades, causándole una tetraplejia. Tuvo que permanecer ingresado en un hospital italiano durante la primera etapa de su recuperación, y luego pasó a un centro especializado de Barcelona. No obstante, el momento más duro llegó cuando ambos volvieron a Donostia, ciudad en la que han vivido más de 30 años. «Volví con muchas ganas a San Sebastián y me he encontrado con muchísimas dificultades en una ciudad que esperaba más inclusiva y accesible», confiesa Matteo.

