Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un vehículo circulando este lunes por la calle Ciudad Jardín. Gorka Estrada
San Sebastián

Abierta al tráfico privado la calle principal de Ciudad Jardín

También ha entrado en servicio el nuevo aparcamiento regulado con OTA, que está situado junto el nuevo parque Marea Errota

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:42

Ciudad Jardín recibirá el miércoles a los primeros 70 vecinos de las nuevas viviendas una vez ha culminado la primera fase de esta operación urbanística, ... en la que se prevé la construcción de un total de 264 alojamientos de diferentes tipologías.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  3. 3 Así te hemos contado el Alarde de Hondarribia
  4. 4

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  5. 5 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  6. 6

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  7. 7

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  8. 8 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  9. 9 Bandera de La Concha: Clasificaciones de la categoría masculina
  10. 10 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Abierta al tráfico privado la calle principal de Ciudad Jardín

Abierta al tráfico privado la calle principal de Ciudad Jardín