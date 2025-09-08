Abierta al tráfico privado la calle principal de Ciudad Jardín

Ciudad Jardín recibirá el miércoles a los primeros 70 vecinos de las nuevas viviendas una vez ha culminado la primera fase de esta operación urbanística, ... en la que se prevé la construcción de un total de 264 alojamientos de diferentes tipologías.

El avance de la urbanización ha permitido que este lunes se haya abierto al tráfico privado la calle Ciudad Jardín, que es el vial principal de este nuevo ámbito. Cuenta con un carril para cada sentido de circulación y conecta la nueva glorieta de la Travesía de Loiola con la rotonda ubicada frente a Ur Kirolak. La apertura de esta calzada era una condición indispensable para poder acoger desde el miércoles a los nuevos residentes. A la vez que la vía, también se han abierto el paso de las aceras y el bidegorri que hay junto a las nuevas viviendas. La calzada abierta ya era utilizada desde el pasado mes de abril por los autobuses de transporte público.

En paralelo, se ha puesto en servicio el nuevo aparcamiento regulado con OTA, que está ubicado entre esta calle y el nuevo parque Marea Errota, que incluye zonas de estacionamiento al aire libre. Esto permitirá ocupar la zona de estacionamiento existente frente a la casa de cultura como espacio para maquinaria y material de obra de forma que pueda iniciarse la siguiente fase de los trabajos de urbanización, que se centrarán en el entorno ocupado por las casas existentes en el barrio (entre la calle Urbia y el nuevo vial). Esta fase de obras se prolongará hasta primavera del año que viene.

Próximamente también se van a llevar a cabo trabajos de acondicionamiento en el aparcamiento situado bajo los tableros de la variante GI-20, por lo que a lo largo del mes de octubre se prohibirá el estacionamiento de vehículos hasta que terminen los mismos.