Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Todos los detalles de la gira de La Oreja de Van Gogh: fechas, sedes y precios
Las cabezas Abascal, Trump y Netanyahu tras un letro en defensa de los derechos humanos.
Las cabezas Abascal, Trump y Netanyahu tras un letro en defensa de los derechos humanos. J.M.

Abascal, Trump y Netanyahu se 'ahogan' en San Sebastián

La plataforma 'Pobreza Cero' de Donostia ha hundido las cabezas de los tres dirigentes en el muelle donostiarra como protesta frente al auge de la extrema de recha y la vulneración de los derechos humanos

Jon Munarriz

Jon Munarriz

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:00

Comenta

Quienes hayan paseado a primera hora de este viernes por el muelle donostiarra habrán podido ver algo poco usual. Nada más y nada menos que a Santiago Abascal, Donald Trump y Benjamin Netanyahu a remojo. O a sus cabezas. La plataforma 'Pobreza Cero' han querido lanzar un mensaje en «defensa de los derechos humanos» y «en contra de las políticas autoritarias que enfrentan a la sociedad» , y para ello han recortado las cabezas de los tres dirigentes como represantes de «estas nuevas ideologías que están teniendo tanto calado en la sociedad y que atentan contra la democracia».

La iniciativa, que se ha llevado a cabo hoy con motivo del Día Internacional contra la Pobreza, busca combatir «los discursos de odio y las políticas promovidas por la extrema derecha hunden la democracia y ahogan los derechos humanos», tal y como defiende el portavoz de la plataforma Iñigo Odriozola. «El avance de la ultraderecha impacta directamente en la lucha contra la pobreza y en el aumento de las desigualdades, porque estos partidos recortan derechos sociales, privatizan servicios básicos, criminalizan a las personas migrantes y niegan la emergencia climática», defiende.

Además, buscan concienciar «especialmente a los jóvenes» donde más está calando este tipo de mensajes. «Hay que tratar de darles herramientas para que sean capaces de frenar y saber identificar los bulos como la no existencia del cambio climático o los comentarios de racismo». Todo ello para que puedan defender un sistema democrático y puedan adquirir una conciencia crítica de cara al futuro. «Las tendencias políticas que defienden estas personas (Abascal, Trump y Netanyahu) y otros dirigentes de extremaderecha están más enfocadas en la búsqueda de la seguridad frente a otros valores como la igualdad, la equidad, la inclusión. Ideas que nosotros queremos reivincidar», matiza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  3. 3

    La víctima del presunto homicidio de Zarautz llevaba horas muerta cuando se dio el aviso
  4. 4 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  5. 5

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  6. 6 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  7. 7

    La Ertzaintza abre una investigación interna por «posibles lesiones» a un joven en los altercados de Vitoria
  8. 8 Imanol Pradales recuerda la clave para hacer dinero: «Es lo que hemos hecho en Euskadi históricamente»
  9. 9

    Cuatro detenidos en Biarritz por un intento de atentado contra un opositor a Putin
  10. 10 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Abascal, Trump y Netanyahu se 'ahogan' en San Sebastián