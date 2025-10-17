Abascal, Trump y Netanyahu se 'ahogan' en San Sebastián La plataforma 'Pobreza Cero' de Donostia ha hundido las cabezas de los tres dirigentes en el muelle donostiarra como protesta frente al auge de la extrema de recha y la vulneración de los derechos humanos

Quienes hayan paseado a primera hora de este viernes por el muelle donostiarra habrán podido ver algo poco usual. Nada más y nada menos que a Santiago Abascal, Donald Trump y Benjamin Netanyahu a remojo. O a sus cabezas. La plataforma 'Pobreza Cero' han querido lanzar un mensaje en «defensa de los derechos humanos» y «en contra de las políticas autoritarias que enfrentan a la sociedad» , y para ello han recortado las cabezas de los tres dirigentes como represantes de «estas nuevas ideologías que están teniendo tanto calado en la sociedad y que atentan contra la democracia».

La iniciativa, que se ha llevado a cabo hoy con motivo del Día Internacional contra la Pobreza, busca combatir «los discursos de odio y las políticas promovidas por la extrema derecha hunden la democracia y ahogan los derechos humanos», tal y como defiende el portavoz de la plataforma Iñigo Odriozola. «El avance de la ultraderecha impacta directamente en la lucha contra la pobreza y en el aumento de las desigualdades, porque estos partidos recortan derechos sociales, privatizan servicios básicos, criminalizan a las personas migrantes y niegan la emergencia climática», defiende.

Además, buscan concienciar «especialmente a los jóvenes» donde más está calando este tipo de mensajes. «Hay que tratar de darles herramientas para que sean capaces de frenar y saber identificar los bulos como la no existencia del cambio climático o los comentarios de racismo». Todo ello para que puedan defender un sistema democrático y puedan adquirir una conciencia crítica de cara al futuro. «Las tendencias políticas que defienden estas personas (Abascal, Trump y Netanyahu) y otros dirigentes de extremaderecha están más enfocadas en la búsqueda de la seguridad frente a otros valores como la igualdad, la equidad, la inclusión. Ideas que nosotros queremos reivincidar», matiza.