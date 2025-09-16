Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Jon Olasagasti aparece con el trofeo en la ceremonía que tuvo lugar en las cercanías del Aquarium. DE LA HERA

«Los remeros no se veían capaces y la clave fue traer a Iker Zabala»

Jon Olasagasti Firmó su primera Bandera de La Concha como presidente de Orio

X. Manzanares

san sebastián.

Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00

La 'San Nikolas' volvió a saborear la gloria en la bahía donostiarra ocho años después. Jon Olasagasti, presidente del club desde hace tres años, destaca ... la gran mentalidad de la embarcación y el progreso de los remeros de casa. Además, el tándem formado por Gorka Aranberri e Iker Zabala convierte a los oriotarras en una trainera que, a priori, apenas muestra fisuras. Con su Bandera número 33 en la historia del club, los amarillos tienen ahora ante sí el reto de cerrar un campeonato de Liga histórico: están en disposición de batir el récord de victorias en una misma temporada en manos de Urdaibai (14).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

