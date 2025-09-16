«Los remeros no se veían capaces y la clave fue traer a Iker Zabala»

La 'San Nikolas' volvió a saborear la gloria en la bahía donostiarra ocho años después. Jon Olasagasti, presidente del club desde hace tres años, destaca ... la gran mentalidad de la embarcación y el progreso de los remeros de casa. Además, el tándem formado por Gorka Aranberri e Iker Zabala convierte a los oriotarras en una trainera que, a priori, apenas muestra fisuras. Con su Bandera número 33 en la historia del club, los amarillos tienen ahora ante sí el reto de cerrar un campeonato de Liga histórico: están en disposición de batir el récord de victorias en una misma temporada en manos de Urdaibai (14).

–¿Orio ha vuelto este año a la cima de La Concha?

– Es algo muy grande. Detrás de esto hay muchos años de trabajo, intentos fallidos en otras temporadas. No sé si llamarlo suerte o no, pero tienes que estar ahí, remando y sacrificándote para tratar de ganarlo todo. Para llegar a donde estamos ahora, hay que pasar por un proceso largo. Hay que trabajar bien durante muchos meses.

–¿Cómo ha vivido estos años de transición?

– Al aterrizar partimos prácticamente de cero, de un hilo que no encontrábamos. Estaba todo un poco perdido, bastante desorientado para nosotros. Lo que hicimos fue intentar enfilar el camino y ahora seguimos en esa línea. Desde el principio vimos que teníamos entre manos un buen club para trabajar, para aprender, para todo. Hemos puesto el listón alto y ahora toca seguir.

–Iker Zabala comentó tras la conclusión del último domingo de La Concha que «Orio es otra dimensión». ¿Qué opina?

– Siempre se ha dicho que Orio es el Real Madrid del remo. Es un pueblo pescador, y el objetivo siempre ha sido ganar más y más, sin poner barreras en el horizonte. Los más grandes arraunlari del mundo han pasado o han salido de aquí. También grandes entrenadores. Y eso, quieras o no, pesa. En los últimos años, si la 'San Nikolas' ganaba algo, al año siguiente se caía o le costaba mantener el nivel. Nuestra intención ahora es que eso no vuelva a pasar, que la dinámica actual continúe.

–¿Es raro no ver a Orio en lo más alto de La Concha? ¿Existe presión?

– Las cosas importantes tienen que ser difíciles. Lo fácil se pierde rápido. Nos ha costado mucho y hemos sufrido hasta llegar a la situación actual. La directiva es joven, nadie creía en nosotros, pero los que estamos sentados en la mesa sabemos bien qué hacer y cómo hacerlo.

–Esto no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad?

– No es algo que se construya en dos años. Es cierto que hemos vuelto a lo alto relativamente rápido, pero no suele ser lo habitual. Aun así, tenemos los pies en el suelo.

–¿La sanción del primer domingo le sentó bien a la trainera?

– Ya lo dijimos, más que perjudicarnos, resultó ser un punto de motivación extra de cara al segundo domingo. Los remeros salieron muy fuertes en las primeras paladas, y estoy seguro de que en sus cabezas estaba la sanción de la primera jornada.

–¿Queda margen de mejora?

– Siempre. Cuando consigues algo, todavía queda mucho por delante. Queremos crecer en todos los ámbitos, no solo en categoría masculina, y si seguimos así estoy convencido de que lo lograremos.

–El nivel de los remeros de casa era bueno...

– Muy bueno de hecho. La mayoría no hace muchos años estaban ahí, pero había que trabajarlos para que progresaran y pudieran llegar a la élite. Todavía les faltaba algo. Ahora, se ha hecho un equipo guerrero, imbatible mentalmente. Físicamente lo que han conseguido también es enorme y toca mantenerlos muchos años, si se puede.

–¿Cuál diría que es la mayor cualidad de la embarcación?

– Más que físicamente, los remeros han dado un paso de gigante en el aspecto psicológico. Mentalmente son muros. No hay fallos en la mentalidad de este grupo, es increíble.

–Se ha formado un gran equipo, ¿no?

– Cuando llegué al club los veía fundidos, hundidos. Es duro. Ayer mismo, tras cruzar la línea de meta, muchos liberaron toda la tensión con gritos y rabia. Lo sentían de verdad, y entendí perfectamente esa sensación. El club ha vivido momentos muy duros.

–Usted confiaba mucho en el nivel de la plantilla.

– Sí, pero los propios remeros eran los que pensaban que no eran capaces. Me lo transmitían: «No somos buenos». Pero no. Yo lo tenía claro. Les decía que eran remeros muy buenos, aunque les faltaba un ingrediente. Lo notaba, algo faltaba.

–¿Cuál era esa pieza que les faltaba?

– Iker Zabala ha sido clave. Ha conseguido sacar lo que tenían dentro. El trabajo que hace día a día es inmenso. Controla todos los apartados y, junto a él, la trainera es capaz de remar a otro ritmo. Se le ve la ilusión en la cara, siempre intentando exprimir al máximo a la embarcación.

–El papel de Gorka también ha sido fundamental.

– Gorka es una persona increíble. No solo a nivel deportivo, también en lo humano es un diez. Basta con ver el palmarés que tiene en sus manos. Él también es capaz de sacar ritmo donde no lo hay.

–Todavía queda la Liga.

– Tenemos que seguir concentrados. El domingo hubo tiempo para celebrar, pero ahora toca volver al trabajo. Podemos seguir haciendo historia superando el récord que ostenta Urdaibai con 14 victorias en una temporada liguera. Ese es nuestro foco ahora. Este fin de semana toca seguir remando.