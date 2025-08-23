Zarautz y San Juan esprintan hoy en Bilbao hacia el título de la Liga ETE

Dos puntos separan a la trainera zarauztarra de su perseguidora San Juan a falta de la disputa de la última regata de la temporada. ... Y hoy a las 16.00 horas, en aguas de Bilbao, ambas embarcaciones se medirán a modo de contrarreloj en la lucha por el título de la Liga ETE. La 'Enbata' y la 'Batelerak' han protagonizado una temporada espectacular y la ría será quien dicte hoy sentencia.

Las zarauztarras parten con ventaja, ya que no dependen de nadie para ser campeonas. A la trainera dirigida por Juanjo Etxarte le basta con finalizar la regata por delante de San Juan. En el peor de los escenarios, la 'Enbata' podría cruzar la línea de meta en segundo lugar, siempre y cuando la 'Batelerak' se impongan en la prueba. Sin embargo, si entre la 'Batelerak' y la 'Enbata' se cuela otra trainera, siempre y cuando San Juan no gane la bandera, serían las zarauztarras quienes conquistarían la Liga debido a que han ganado más banderas. Por lo contrario, si San Juan queda primera y Zarautz tercera, habría un empate a banderas, y serían las de Anartz Gereño las campeonas. El motivo: en caso de empate a puntos y a banderas, el reglamento establece que la campeona será la trainera que más veces haya terminado por delante de la otra a lo largo de la temporada, y en ese supuesto caso San Juan aventajaría a Zarautz.

Doble sesión en la ARC-1

Con Santurtzi clasificada y Arkote con el billete en el bolsillo, Zarautz y Zumaia buscan hoy (16.40) en Bilbao repetir las buenas sensaciones de las últimas semanas. Por abajo Hondarribia quiere dejar por detrás a Castro y Camargo.