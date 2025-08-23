Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El bote zarauztarra, en la disputa de la Ikurriña de Camargo. Iñaki Suárez
Remo

Zarautz y San Juan esprintan hoy en Bilbao hacia el título de la Liga ETE

La 'Enbata' y la 'Batelerak' remarán por conquistar la corona de campeonas en la contrarreloj en aguas de la capital vizcaína

X. M.

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

Dos puntos separan a la trainera zarauztarra de su perseguidora San Juan a falta de la disputa de la última regata de la temporada. ... Y hoy a las 16.00 horas, en aguas de Bilbao, ambas embarcaciones se medirán a modo de contrarreloj en la lucha por el título de la Liga ETE. La 'Enbata' y la 'Batelerak' han protagonizado una temporada espectacular y la ría será quien dicte hoy sentencia.

