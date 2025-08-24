Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La patrona de Tolosaldea alza la ikurriña ganada este domingo en Getaria. Fotos Arizmendi
Remo | Liga Euskotren

Tolosaldea remata la temporada en Getaria y arrebata la segunda plaza a Orio

La 'Zerkausia' se ha impuesto en los últimos 300 metros de la regata, para dejar segunda a Arraun Lagunak y lograr así el subcampeonato liguero por delante de la 'Txiki'

Xabi Manzanares

San Sebastián

Domingo, 24 de agosto 2025, 12:40

Tolosaldea se lleva la Bandera de Getaria en los últimos 300 metros y arrebata la segunda posición de la general a Orio. Con ambas embarcaciones ... empatadas a 105 puntos, dos banderas cada una y los enfrentamientos directos igualados durante la liga, las posiciones en esta última regata celebrada este domingo han resultado ser decisivas para decidir ese segundo escalón del podio. Y es que la 'Zekausia' ha demostrado en este final de temporada tener las prestaciones necesarias como para ser considerada muy en serio de cara a la Bandera de la Concha.

