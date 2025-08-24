Tolosaldea remata la temporada en Getaria y arrebata la segunda plaza a Orio

Tolosaldea se lleva la Bandera de Getaria en los últimos 300 metros y arrebata la segunda posición de la general a Orio. Con ambas embarcaciones ... empatadas a 105 puntos, dos banderas cada una y los enfrentamientos directos igualados durante la liga, las posiciones en esta última regata celebrada este domingo han resultado ser decisivas para decidir ese segundo escalón del podio. Y es que la 'Zekausia' ha demostrado en este final de temporada tener las prestaciones necesarias como para ser considerada muy en serio de cara a la Bandera de la Concha.

La cita en aguas guipuzcoanas, con las campeonas de liga ya definidas, Arraun Lagunak, tenía varios frentes abiertos. En primer lugar, la lucha por el segundo puesto de la clasificación general. En paralelo, la incógnita de qué trainera descendería finalmente, si Donostiarra u Hondarribia. Y además, el reto de cada bote por dejar buenas sensaciones antes de afrontar, dentro de dos fines de semana, la clasificatoria de la Bandera de la Concha.

Los tiempos 1- Tolosaldea 10:39.76

2- Arraun Lagunak 10:42.24

3- Orio 10:49.72

4- Zumaia 10:57.58

5- Hibaika 11:00.30

6- Donostiarra 11:03.86

7- Hondarribia 11:05.30

8- Astillero 11:06.76

Tras el pistoletazo de salida, Arraun Lagunak y Orio, desde las calles 1 y 3, parecían ser las más competitivas, pero el duelo entre ambos botes ha durado poco. Tolosaldea, desde la calle 2, se ha enganchado con precisión a la estela de la trainera campeona y ha logrado aguantar el ritmo hasta alcanzar la ciaboga en el mismo crono que la 'Lugañene': Arraun Lagunak (5:20), Tolosaldea (5:20), Orio (5:21) y Zumaia (5:27).

Ambas embarcaciones han realizado un gran giro, lo que les ha permitido despegarse de la 'Txiki' y protagonizar un largo de vuelta de tú a tú. Los últimos 300 metros han sido decisivos: a la 'Zerkausia' no le bastaba con ser segunda por delante de Orio, sino que necesitaba que entre su trainera y la de las aguiluchas se intercalara otra embarcación. Con eso en mente, las de Ramón Erostarbe han metido la sexta marcha y han aventajado hasta en tres segundos a Arraun Lagunak tras el paso por la línea de meta, con un tiempo de 10:39.76, frente al 10:42.24 de Arraun Lagunak y el crono de 10:49.72 de Orio. De esta manera Tolosaldea se queda con la segunda plaza de la general.

Hondarribia descendida

En la primera tanda, Donostiarra y Hondarribia se han enfrentado por última vez en Liga. Hibaika, una vez más, ha marcado diferencias desde el inicio, imponiendo su ritmo en el primer largo. Los tiempos tras el paso por la ciaboga han sido los siguientes: Hibaika (5:31), Donostiarra (5:31), Hondarribia (5:33) y Astillero (5:34). En el largo de vuelta, las de Rentería han mantenido la misma dinámica y han cruzado la meta en primera posición, mientras que la pelea principal se ha centrado en evitar el descenso.

Finalmente, la 'Bantxa', segunda clasificada de la primera tanda, por delante de la 'Ama Guadalupekoa', tercera, ha evitado el descenso directo y disputará la promoción, donde se jugará la permanencia junto a Zarautz y San Juan de la Liga ETE, y las dos mejores traineras de la Liga Gallega. Los playoff se celebrarán los días 20 y 21 de septiembre en Bermeo y Portugalete, respectivamente. «Toca bajar, pero estoy segura de que volveremos con más fuerza», ha asegurado Miren Garmendia, la patrona de Hondarribia nada más finalizar la prueba.