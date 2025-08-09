Tercera bandera consecutiva para Arraun Lagunak

Arraun Lagunak no levanta el pie del acelerador y conquista en aguas gallegas su octava bandera de la temporada. Con condiciones meteorológicas perfectas -a excepción ... del calor-, la Lugañene se ha impuesto en una regata en la que no ha tenido rival. Es en esos primeros metros donde la trainera dirigida por Juan Mari Etxabe logra abrir la distancia que luego sabe mantener frente a sus perseguidoras.

En un campo de regateo nuevo, a tres largos y dos ciabogas, ni Tolosaldea ni Orio han podido responder al bote que avanza a pasos de gigante hacia la conquista de su tercera Liga Euskotren. Siete puntos separan a las dos traineras que encabezan la clasificación y, como ocurrió el pasado fin de semana, las aguiluchas no han conseguido recortar la diferencia. Tolosaldea ha sido la única embarcación que parecía poder plantar cara a Arraun Lagunak, ya que en el segundo largo, entre ambos botes solamente había un segundo de diferencia. Ha sido al paso de la última maniobra, cuando las distancias han empezado a aumentar: Arraun Lagunak (7:03), Tolosaldea (7:06), Orio (7:08) y Zumaia (7:12).

La 'Lugañene' ha volado hacia la línea de meta con paladas muy largas 10:40.82. En segundo lugar Tolosaldea 10:45.94, que esta vez ha logrado subir al segundo escalón del podio, por encima de Orio 10:46.98, para situarse a tan solo cuatro puntos de la 'Txikia' en la general.

Donostiarra, en línea ascendente

Se acerca el final de la temporada y Donostiarra parece querer dar un paso hacia adelante. La 'Bantxa', que ocupa el último puesto de la clasificación general, ha demostrado estar decidida a luchar por salir de los puestos del playoff de descenso. No solamente ha arrancado bien en el primer largo, sino que tras el paso por la primera ciaboga, el bote dirigido por Ibon Urbieta se ha distanciado más aún de sus rivales. En la segunda maniobra los tiempos eran los siguientes; Donostiarra (7:10), Hibaika (7:13), Astillero (7:18) y Hondarribia (7:19).

En el último tramo de la regata Hibaika parecía la única que podía plantarles cara, eso sí, con un margen de una trainera de distancia entre ambas embarcaciones. El bote de Rentería, al contrario que el donostiarra, parece desinflarse y encadena ya tres jornadas en las que los resultados no son lo suficientemente buenos como para pelear por estar en la tanda de honor. Finalmente La 'Bantxa' ha finalizado la regata en quinto lugar 10:53.84, recortando así cuatro puntos a Hondarribia en la general.