Urgente Comienza la segunda parte
Arraun Lagunak en la pasada regata celebrada en Hondarribia. De la Hera
Liga Euskotren

Tercera bandera consecutiva para Arraun Lagunak

La 'Lugañene' cosecha en aguas gallegas su octavo triunfo de la temporada (10:40.82), con Tolosaldea segunda (10:45.94) y Orio tercera (10:46.98)

Xabier Manzanares

San Sebastián

Sábado, 9 de agosto 2025, 18:50

Arraun Lagunak no levanta el pie del acelerador y conquista en aguas gallegas su octava bandera de la temporada. Con condiciones meteorológicas perfectas -a excepción ... del calor-, la Lugañene se ha impuesto en una regata en la que no ha tenido rival. Es en esos primeros metros donde la trainera dirigida por Juan Mari Etxabe logra abrir la distancia que luego sabe mantener frente a sus perseguidoras.

