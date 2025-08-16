Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El bote zarauztarra, en la disputa de la Ikurriña de Camargo. IÑAKI SUAREZ
Remo

Penúltima jornada de la Liga ETE con Zarautz y San Juan en un solo punto

La competición femenina de plata da el pistoletazo de salida a un fin de semana lleno de remo que será «una gran fiesta»

Xabier Manzanares

San Sebastián

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

Se acerca el final de la temporada de remo y solo un punto separa a las dos embarcaciones que encabezan la clasificación de la ... Liga ETE. Zarautz, líder de la general, busca hoy a las 11.00 horas conquistar la Ikurriña de casa ante una afición que vivirá «un fin de semana de fiesta en el pueblo», tal y como expresó a este periódico la presidenta del Zarautz Arraun Elkartea. La 'Enbata', consciente de la gran temporada que está firmando, quiere mantener su nombre en lo alto de la clasificación antes de afrontar el playoff de ascenso a la Liga Euskotren.

