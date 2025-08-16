Penúltima jornada de la Liga ETE con Zarautz y San Juan en un solo punto

Se acerca el final de la temporada de remo y solo un punto separa a las dos embarcaciones que encabezan la clasificación de la ... Liga ETE. Zarautz, líder de la general, busca hoy a las 11.00 horas conquistar la Ikurriña de casa ante una afición que vivirá «un fin de semana de fiesta en el pueblo», tal y como expresó a este periódico la presidenta del Zarautz Arraun Elkartea. La 'Enbata', consciente de la gran temporada que está firmando, quiere mantener su nombre en lo alto de la clasificación antes de afrontar el playoff de ascenso a la Liga Euskotren.

Por el contrario, San Juan busca volver a surfear esa ola que la llevó, en su época dorada, a conquistar cinco Banderas de La Concha y cinco Ligas. Para ello, el primer paso es asegurarse un puesto entre las traineras que participen en la promoción.

Ambas embarcaciones parecen decididas a protagonizar otro enfrentamiento directo, a los que tan mal nos han acostumbrado a los aficionados durante esta última campaña. Aunque nunca se sabe, salvo sorpresas, se espera que la mar esté en calma, por lo que las condiciones reducen las posibilidades de que haya sorpresas en la prueba que será a tres calles, con dos largos y una ciaboga. Tampoco se prevén fuertes rachas de viento, de modo que Kaiku, tercera clasificada, lo tendrá otra vez muy difícil para aventajar en la regata a las dos traineras punteras y recortar distancias en una clasificación que empieza a quedar sentenciada. Tras la cita de hoy solamente quedará la Ikurriña de Bilbao.