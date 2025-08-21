Patxi Francés no seguirá entrenando a la trainera femenina de Orio en 2026
El actual técnico cerrará su actual etapa en el club amarillo en la Bandera de la Concha si, como es de prever, supera la regata clasificatoria
M.Artazu
Jueves, 21 de agosto 2025, 15:24
Patxi Francés no será el entrenador de la trainera femenina de Orio la próxima temporada según ha hecho público hoy el club mediante un comunicado ... en el que le ha felicitado «por la victorias conseguidas en estos cuatro años al frente de la trainera» y le ha deseado lo mejor en sus futuros proyectos deportivos. «Siempre serás miembro de Orio AE», ha concluido el comunicado.
En las cuatro temporadas al frente de la 'Txiki' ha conquistado la Bandera de la Concha y la Liga Euskotren, en 2022, además de triunfos en multiples banderas. En la presente campaña ha mantenido el pulso con Donostia Arraun Lagunak hasta hace un par de semanas y actualmente es segunda en la Liga Euskotren, en la que ha ganado la Ikurriña de Orio y la Bandera Caixabank en Castro Urdiales.
A Patxi Francés le quedan por delante las dos regatas de este fin de semana en Ondarroa y Getaria, la clasificatoria para La Concha y es de suponer que, en caso de clasificarse para los dos primeros fines de semanas en la bahía como todo hace prever, las dos jornadas de la Bandera de la Concha. Objetivos ilusionantes para cerrar por todo lo alto esta etapa en Orio, club en el que antes de entrenador también fue destacado remero.
