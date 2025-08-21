Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Patxi Francés, con la trainera de Orio Arizmendi
Remo

Patxi Francés no seguirá entrenando a la trainera femenina de Orio en 2026

El actual técnico cerrará su actual etapa en el club amarillo en la Bandera de la Concha si, como es de prever, supera la regata clasificatoria

M.Artazu

Jueves, 21 de agosto 2025, 15:24

Patxi Francés no será el entrenador de la trainera femenina de Orio la próxima temporada según ha hecho público hoy el club mediante un comunicado ... en el que le ha felicitado «por la victorias conseguidas en estos cuatro años al frente de la trainera» y le ha deseado lo mejor en sus futuros proyectos deportivos. «Siempre serás miembro de Orio AE», ha concluido el comunicado.

