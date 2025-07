Orio rompe el techo y se convierte en la nueva lider de la Liga tras brillar en su bahía

Xabier Manzanares Domingo, 20 de julio 2025, 12:49 | Actualizado 13:29h. Comenta Compartir

Tras cinco regatas en el segundo escalón del podio, Orio conquista su primera bandera de la temporada ante la afición de su pueblo. Y no ... solo eso, la regata para el olvido de Arraun Lagunak, ha propiciado que las aguiluchas se conviertan en las nuevas líderes de la Liga Euskotren. No le puede pedir nada más la 'Txiki' a una mañana que ha salido redonda. La embarcación patroneada por Maider Echaniz parecía ir a motor en comparación con sus perseguidoras (11:41.64), excepto Tolosaldea, que no ha cedido el brazo hasta el tramo final de la regata (11:50.98). El podio lo ha cerrado una inesperada Hondarribia (12:02.14), que desde la primera tanda, a su ritmo, ha logrado arrebatar esas primeras posiciones a Hibaika, cuarta, y a Arraun Lagunak, quinta.

Antes de comenzar la sexta jornada, se podían apreciar las caras de concentración y el silencio aplastante que invadían la bahía de Orio. Y es que la de esta mañana ha sido una de esas regatas en las que salir al mar es solamente para valientes. Con mucho viento y olas que han alcanzado hasta los 2.4 metros, las traineras de la Liga Euskotren no han tenido otro remedio que plantar cara y tratar de romper las olas de tal manera que perdieran el menor tiempo posible con sus botes. A priori, todas las embarcaciones querían evitar la temida calle 1, que tanto caracteriza esta regata de Orio, ya que, con el oleaje y el viento soplando del mismo lado, el rebote de las corrientes contra la bahía hace que a los botes les cueste el doble de esfuerzo avanzar en el largo de vuelta. Orio Orialki 11:41.64

Tolosaldea Arraun Kluba 11:50.98

Hondarribia Bertako Igogailua 12:02.14

Hibaika 12:08.74

Donostia Arraun Lagunak 12:09.70

Zumaia Delteco 12:12.56

Nortindal Donostiarra 12:27.14

Astillero 12:38.38 Esta teoría, que a Hondarribia le ha parecido irrelevante, sí que les ha pasado factura a Hibaika (calle 1) y Arraun Lagunak (calle 4), que desde la zona más lejana a la bahía no se han encontrado nada cómodas. Bien es sabido que para ganar una liga hay que salvar los días difíciles, y la mañana de hoy no ha sido un ejemplo para la 'Lugañene'. Eso sí, más adelante, todavía con mucha liga por en el horizonte, contarán con otra oportunidad para demostrar de qué casta están hechas las remeras del bote guipuzcoano. No ha habido sorpresas en los tiempos que han marcado los botes tras el paso por la primera y única ciaboga de la regata a cuatro calles y dos largos. Orio (6:15), Tolosaldea (6:16) y Hondarribia (6:29) han registrado los mejores cronos. Por su parte, Arraun Lagunak (6:30) e Hibaika (6:30) han cruzado en la misma décima. Ya en el largo de vuelta, con el viento y las olas a favor, las distancias han ido aumentando, salvo entre Orio y Tolosaldea, que hasta el final de la regata se han mantenido en un margen de entre dos y tres segundos. La protagonista del último tramo del bote aguilucho ha sido su patrona, Maider Echaniz, que, al coger una muy buena ola, se ha encargado de sentenciar la regata. No hay mejor manera de ganar que hacerlo en casa, frente a tu afición, y además convertirse en la nueva líder de la máxima competición de traineras. La plantilla titular -con cuatro cambios respecto a la pasada Bandera de Pasaia- ha sido la siguiente: Ane Arruti, Andrea Oubiña, Irati Gaztelumendi, Itxaso Azkonobieta, Nahia Badiola y Ainhoa Etchenique en la banda de estribor; Amaia Arregui, Nagore Iturralde, Claudia Armora, Ondiz Lekubarri, Nagore Urdapilleta y Ohiane Iraola en la de babor; junto con María Victoria Piñeiro como proel y Maider Echaniz como patrona.

