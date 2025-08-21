Dos equipos con el objetivo de que no se hunda la trainera

Todo inicio tiene su final y la Liga Euskotren no iba a ser diferente. La primera división femenina de remo encara su último fin ... de semana de regatas en los puertos de Ondarroa el sábado y Getaria el domingo, que darán forma final a la clasificación liguera. Mientras que Arraun Lagunak puede convertirse en la flamante campeona sin necesidad de atracar en Getaria, otros equipos necesitarán dar su mejor nivel en ambas regatas para no descender a la Liga ETE. Es el caso de Nortindal Donostiarra y Hondarribia, que vivirán una guerra por lograr una plaza para el playoff de permanencia.

Antes del inicio de la jornada, el equipo patroneado por Nicole Maroño ocupa el séptimo puesto, que otorga esa posibilidad de mantener la categoría. La Bantxa llega a este final de temporada en «su mejor momento» y lo encara con «ilusión», pero sin relajarse. «Sabemos de dónde venimos. Hemos estado en el agujero, ahora parece que hemos levantado cabeza y creo que llegamos en el mejor momento de la temporada. Estamos ilusionados pero el objetivo sigue siendo evitar el descenso directo y aprovechar la pequeña ventaja que tenemos sobre Hondarribia», explica Ibon Urbieta, entrenador de Donostiarra.

Es cierto que el equipo va en subida, incluso algún optimista se pone como objetivo superar a Hibaika para asegurarse la permanencia directa. Sin embargo, Urbieta es consciente de que la diferencia de ocho puntos con los errenteriarras «lo complica todo», pero hasta que las matemáticas digan lo contrario ellos se ven capaces de lograrlo. «Todavía tenemos posibilidades de salvarnos sin tener que ir a la promoción, pero la distancia es considerable. Nosotros somos conscientes de que estamos en un buen momento e iremos a hacer nuestra regata y asegurar el playoff. Eso es lo que está en nuestras manos, lo otro depende de los resultados de los demás» aclara.

A pesar de la mejora en las últimas jornadas, que Donostiarra esté en la zona baja de la tabla no deja de ser sorprendente. Sin embargo, los cambios que ha sufrido la plantilla de una temporada a otra y el «mal inicio de liga» han lastrado a las de Donostia. «Tenemos un equipo totalmente renovado, del año pasado quedan solamente cuatro remeras. Además, estamos compitiendo con gente muy joven, con juveniles e incorporaciones externas, lo que hace que el proyecto necesitase un periodo de adaptación. Es verdad que esperábamos estar más arriba, pero empezamos con dificultades y eso nos ha hecho estar aquí a estas alturas de la temporada», confiesa Urbieta.

«No estamos muertas»

Por debajo de Donostiarra se encuentra Hondarribia, que ocupa la última posición y, por defecto, la de descenso directo a falta de que las traineras atraquen en Ondarroa y en Getaria. Únicamente les separan tres puntos, que determinarán quién de los dos es el elegido para por lo menos optar a quedarse en la categoría.

A pesar de la desventaja, el equipo dirigido por Iker Cortés llega con «ganas de dar su mejor nivel» a pesar de ser conscientes de que será una tarea difícil. «Estamos a tres puntos de poder tener la oportunidad de salvar la categoría, por lo que llegamos con muchas ganas. Somos conscientes de que la situación no es la más favorable, pero daremos nuestra mejor versión para poder recortar esos puntos que nos saca Donostiarra», explica Cortés.

Sin embargo, a ojos del entrenador, las patroneadas por Miren Garmendia no deben ser «pesimistas» y «con trabajo y un poco de suerte», se ven superando a la Bantxa. «Hemos hecho buenas regatas, ellas han sido mejores que nosotras en algunos aspectos pero siempre les hemos competido de tú a tú. De hecho, si sumamos los tiempos de todas las regatas, nosotras seríamos sextas en la clasificación. Pero está es nuestra realidad, tenemos que seguir en esta línea y hacer una regata seria. Ya es hora de que nos sonría la suerte», analiza Cortés. «No estamos muertas, muertas están las que no lo intentan», subraya.