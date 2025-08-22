«Ha sido una decisión conjunta»

Patxi Francés no seguirá al frente de la trainera femenina de Orio la próxima temporada. Así lo comunicó ayer el club, aunque la decisión ... se tomó «en una reunión hace 15 días, en la víspera del fin de semana en Galicia». El técnico donostiarra pone punto y final a cuatro años al frente de la 'Txiki' y explica la decisión. «La hemos tomado conjuntamente. El club entendía que era momento de un cambio de ciclo y yo lo entiendo. Las etapas van pasando».

Sin embargo, Francés no esconde que «estaba a gusto. He pasado 23 años de mi vida en este club, es mucho tiempo. Nuestros caminos se separan ahora, pero Orio seguirá siendo mi club y les deseo lo mejor».

La decisión de cambiar de ciclo coincide tras una gran temporada de Orio, por encima de las expectativas. «No éramos un equipo al que en invierno se le diera para estar en punta. Todo el mundo daba a Arraun Lagunak y Tolosaldea muy por encima de nosotras», afirma el preparador donostiarra. Orio acumula dos ikurriñas esta temporada y solo en Hondarribia bajó del tercer escalón, lo que le vale para estar segunda clasificada tres puntos por encima de Tolosaldea.

La temporada es mejor de lo que se esperaba en invierno, ya que la 'Txiki' ha tenido que sobreponerse a distintas dificultades. «Hemos estado en condiciones complicadas. Ha sido titular todo el verano un descarte de Arraun Lagunak y en todo el invierno solo hemos podido salir los viernes al agua. Las remeras han hecho un trabajo impresionante para estar donde estamos ahora. Es un logro», manifiesta el técnico donostiarra.

«Me motiva igual»

Lo que queda de temporada debe servir a Orio para despedir de la mejor manera posible a Patxi Francés, aunque al todavía técnico de la 'Txiki' no le cambia la percepción del final de temporada. «Me motiva igual porque estoy tranquilo. El miércoles hable con las remeras y les dije que teníamos que preparar La Concha para estar en el ritmo de Arraun Lagunak. Así estaremos más cerca de ganar. Puede haber cambios en el mar y cualquier cosa», explica.

Francés se marchará cuando termine la Bandera de La Concha orgulloso del trabajo realizado en estos cuatro últimos años. «En deporte siempre hablamos de resultados, pero yo me quedo con que las remeras me digan que han aprendido y han estado a gusto. Le puedes preguntar a cualquiera de las que he tenido y te lo va a decir. Eso no lo había notado hasta hora», se abre el preparador de la 'Txiki'. Sin dejar pasar los resultados, que también han sido muy buenos con una Liga Euskotren y una Bandera de la Concha. «Llegué con nueve bajas e hicimos una gran temporada, pero luego hemos tenido que enfrentarnos al equipo más potente que ha habido, Arraun Lagunak, y hemos peleado».

Patxi Francés aún está digiriendo el cambio y no sabe lo que le depara el futuro: «Ya valoraré qué hacer porque tú puedes tener muchas ganas de seguir que si no te llama nadie, no vas a poder».