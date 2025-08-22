Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Patxi Francés dejará de ser entrenador de Orio tras cuatro años. ARIZMENDI
Remo

«Ha sido una decisión conjunta»

Patxi Francés no seguirá dirigiendo la trainera de Orio femenina la próxima temporada y se va «muy satisfecho» con su labor al frente del equipo

Iker Valverde

Iker Valverde

Viernes, 22 de agosto 2025, 02:00

Patxi Francés no seguirá al frente de la trainera femenina de Orio la próxima temporada. Así lo comunicó ayer el club, aunque la decisión ... se tomó «en una reunión hace 15 días, en la víspera del fin de semana en Galicia». El técnico donostiarra pone punto y final a cuatro años al frente de la 'Txiki' y explica la decisión. «La hemos tomado conjuntamente. El club entendía que era momento de un cambio de ciclo y yo lo entiendo. Las etapas van pasando».

