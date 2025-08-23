Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arraun Lagunak y Tolosaldea reman en la Ikurriña de Zarautz durante el fin de semana pasado. Lobo Altuna

Bandera de Ondarroa

Arraun Lagunak puede ser hoy campeón

Le sirve con ser sexta hoy en Ondarroa para convertirse por tercera vez consecutiva en ganadora de la Liga Euskotren

Xabier Manzanares

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:15

Arraun Lagunak tiene hoy en Ondarroa, a partir de las 17.25 horas, la oportunidad de proclamarse por tercera vez consecutiva campeona de la Liga ... Euskotren. Hasta ahora, la 'Lugañene' suma tres títulos ligueros en su palmarés (2021, 2023 y 2024) y todo apunta a que la racha continuará. Las remeras dirigidas por Juan Mari Etxabe han demostrado a lo largo de esta campaña saber contener los ataques de sus rivales más directos, Orio y Tolosaldea. Para el espectador, la pugna entre la trainera donostiarra y la 'Txiki' ha sido de lo más emocionante. Eso sí, breve pero intensa: en cuanto el bote donostiarra ha visto peligrar el título de Liga, no ha dejado margen alguno para que alguien le discuta su dominio.

