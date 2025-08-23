Arraun Lagunak tiene hoy en Ondarroa, a partir de las 17.25 horas, la oportunidad de proclamarse por tercera vez consecutiva campeona de la Liga ... Euskotren. Hasta ahora, la 'Lugañene' suma tres títulos ligueros en su palmarés (2021, 2023 y 2024) y todo apunta a que la racha continuará. Las remeras dirigidas por Juan Mari Etxabe han demostrado a lo largo de esta campaña saber contener los ataques de sus rivales más directos, Orio y Tolosaldea. Para el espectador, la pugna entre la trainera donostiarra y la 'Txiki' ha sido de lo más emocionante. Eso sí, breve pero intensa: en cuanto el bote donostiarra ha visto peligrar el título de Liga, no ha dejado margen alguno para que alguien le discuta su dominio.

Los escenarios en Ondarroa que harían campeona hoy a Arraun Lagunak son los siguientes: terminar la regata por delante de Orio o, por el contrario, cruzar la línea de meta en sexta posición o mejor. En cambio, si todo se deja en manos de las aguiluchas, la 'Txiki' está obligada a finalizar en primera o segunda posición y esperar a que Arraun Lagunak quede séptima u octava.

Tolosaldea, que este año ha logrado la conquista de una bandera, se quedó el fin de semana anterior fuera de la lucha por el título en la disputa por la Ikurriña de Zarautz, tras no poder recortar puntos a las líderes de la general, que dominaron con paso firme una vez más. El domingo, en Getaria, a las 11.25 horas, se pondrá punto y final a la máxima competición femenina de traineras.

Orio, con la mirada en el récord

En la Liga Eusko Label, Orio se mantiene al acecho de batir el ansiado récord de victorias en una misma campaña en la ACT, que actualmente ostenta Urdaibai (14). La 'San Nikolas', que lleva once triunfos, debe conseguir cuatro más en las seis jornadas que restan para superar a la 'Bou Bizkaina'. Con el título de Liga prácticamente asegurado, los aguiluchos siguen imponiendo su ritmo allá por donde van. Hoy, a las 18.21 horas, remarán en aguas vizcaínas.

Zierbena parece la única trainera con opciones reales de plantar cara a la embarcación dirigida por Iker Zabala. El bote de Dani Pérez, tras ocupar el segundo puesto de la clasificación general y haber logrado una banderas durante la temporada, se perfila como el único capaz de impedir que Orio alcance la histórica marca. Es cierto que las aguas de Ondarroa no se le dan del todo bien a los galipos, ya que el año pasado ocuparon la sexta plaza. Mañana, a las 12.21 horas, las traineras masculinas remarán en Getaria en una regata que podría posicionar seriamente a los aguiluchos de cara a lograr el campeonato.