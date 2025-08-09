Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zumaia, Pedreña, San Pedro y Astillero, al comienzo de la segunda tanda. Juanjo Santamaría
Ligas ARC-1 Y ARC-2

Zumaia logra un meritorio tercer puesto en Camargo

La 'Telmo Deun' se clasifica por detrás de Santurtzi y Arkote tras una buena regata con San Pedro sexta

Iñigo Olasagasti

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

Zumaia se coló este sábado entre los tres mejores. La Liga ARC-1 vivió este sábado en aguas de Camargo una intensa jornada disputa de ... la XXXVIII Bandera del Ayuntamiento. Con un mar en condiciones óptimas, Santurtzi firmó una regata impecable para llevarse el triunfo con un tiempo de 20:19.92, exhibiendo el poderío que viene mostrando a lo largo de la temporada. La Sotera salió ya fuerte desde la primera ciaboga (4:35) y mantuvo un ritmo endiablado que ningún rival pudo igualar. El segundo mejor tiempo lo firmó Arkote, que completó el recorrido en 20:26.81, tras una salida explosiva (4:40) y una gran segunda ciaboga.

