Zumaia logra un meritorio tercer puesto en Camargo

Zumaia se coló este sábado entre los tres mejores. La Liga ARC-1 vivió este sábado en aguas de Camargo una intensa jornada disputa de ... la XXXVIII Bandera del Ayuntamiento. Con un mar en condiciones óptimas, Santurtzi firmó una regata impecable para llevarse el triunfo con un tiempo de 20:19.92, exhibiendo el poderío que viene mostrando a lo largo de la temporada. La Sotera salió ya fuerte desde la primera ciaboga (4:35) y mantuvo un ritmo endiablado que ningún rival pudo igualar. El segundo mejor tiempo lo firmó Arkote, que completó el recorrido en 20:26.81, tras una salida explosiva (4:40) y una gran segunda ciaboga.

Cerró el podio Zumaia, vencedor de su tanda, con 20:35.03. Los zumaiarras hicieron un gran esfuerzo que les permite afianzarse en la parte media de la tabla, en sexta posición. En la pelea por las posiciones de honor, Lapurdi (20:35.70) y San Pedro (20:46.82) se mantuvieron firmes, mientras que Castreña (20:51.24) y Pedreña (20:52.91) pelearon hasta el último largo por arañar segundos.

Entre las tripulaciones que no pudieron meterse en la lucha por la bandera, Zarautz (20:57.16) y Astillero (20:55.39) firmaron tiempos muy parejos, mientras que Hondarribia y Camargo sufrieron en la tanda inicial, quedando lejos de los puestos de cabeza. Con su nueva victoria, Santurtzi comienza a coger distancia en el liderato de cara a la recta final de la temporada.

Orio es más líder

En la Liga ARC-2, Orio se impuso en la contrarreloj celebrada en Erandio con un tiempo de 21:03:73, seis segundos por delante de un Hibaika que cada vez ve más lejos el liderato en esta categoría. Los oriotarras toman ventaja en la primera posición de la clasificación general y aventajan ya en ocho a la trainera errenteriarra a falta de cuatro jornadas para el final de competición.

Zarautz vuelve a saborear la victoria

La IV Bandera Femenina del Ayuntamiento de Camargo volvió a poner este sábado frente a frente a Zarautz y San Juan en un duelo directo por el liderato de la Liga ETE. En la tanda final las zarauztarras marcaron un tiempo de 10:56.74, solo cuatro segundos mejor que las pasaitarras (11:00.78), en una regata de máxima intensidad desde la primera ciaboga.

El triunfo permite a Zarautz sumar 101 puntos en la general, por los 99 de San Juan, lo que supone aumentar en un punto su ventaja. Con la temporada entrando en su tramo decisivo, el pulso entre ambas traineras promete una lucha intensa por el primer lugar de la Liga ETE. En la clasificación de la jornada, tras Zarautz y San Juan, completó el podio Ondarroa (11:18.64).