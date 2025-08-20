Orio no pierde el hambre de victoria ni con su unidad B

Lukas Otaegui Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Está siendo un año redondo para las traineras de Orio. La San Nikolas está siendo una apisonadora en la Liga Euskolabel: actualmente es primera a 28 puntos de Zierbena y ha logrado ondear diez de trece banderas disputadas. A su vez, la Txiki sigue ubicada en el segundo escalón de la Liga Euskotren a la espera de que este fin de semana pueda arrebatarle el campeonato a Arraun Lagunak. Sin embargo, a falta de la última jornadas de ambas competiciones, las calles de Orio pudieron celebrar el campeonato de uno de sus equipos.

Orio B cerró de una forma redonda la liga en la jornada final en Colindres, a la que el filial de los aguiluchos llegó siendo matemáticamente campeón. Aun así, el bote entrenado por Anjel Larrañaga consiguió llevarse la victoria con siete segundos de diferencia con Hibaika, segundo también en la clasificación general. «Llegábamos un poco justos de efectivos pero todo salió a pedir de boca. Aunque fuéramos matemáticamente campeones íbamos a ir con todo a la regata. Tenemos que respetar a los rivales y eso significa ir a tope siempre», explica Anjel Larrañaga, entrenador de Orio B.

Ahora es momento de celebración. Sin embargo, a principio de temporada parecía impensable que «el equipo saliese adelante» y que lograse estos resultados. «No esperábamos en ningún caso hacer un año así. Fue un inicio de temporada muy complicado, sin ir más lejos, el propio club tenía prácticamente descartada la posibilidad de sacar un equipo B. Pero se hizo un esfuerzo para dar continuidad a las bases del club y salió bien», recuerda Larrañaga.

Las bases del club llevan años rindiendo a buen nivel y son una de las razones principales por las que el primer equipo está demostrando ser superior al resto de traineras. Sin ir más lejos, con el de este año ya son tres ascensos a la ARC-1 en cinco años, todos ellos con Larrañaga a los mandos. «Es primordial y totalmente necesario tener cantera. Chavales que están compitiendo a día de hoy en el primer equipo han ganado conmigo en el filial. Si no hubiese una buena base los equipos no podrían dar ese nivel arriba», justifica.

Así las cosas, el filial de los aguiluchos vuelven a la ARC1 por la puerta grande, en la que a expensas de «los juveniles que suban y los que se queden», buscarán hacer «un buen invierno» para llegar con el mejor nivel posible. «Si no hay un invierno serio y digno de élite no se puede pedir nada durante el verano. Ahora es demasiado pronto para anticipar cómo va a ser la temporada. Lo que es seguro es que se irá gente y subirán juveniles», anticipa.

