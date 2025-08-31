Hondarribia B emerge en Castro, supera a Hibaika y sella la permanencia en la ARC-1
Se imponen en una regata complicada en aguas de cántabras; los errenteriarras, a casi 50 segundos de la 'Ama Guadalupekoa' deberán esperar para ascender
A. A.
Domingo, 31 de agosto 2025, 12:41
Hondarribia B seguirá compitiendo en la ARC-1 el próximo año después de sellar su permanencia con una excelente regata en aguas de Castro en ... la segunda jornada del playoff por un puesto en la liga. Tras cerrar el sábado con un segundo puesto en la contrarreloj de Bilbao, los de Gonzalo Carrión han dado un golpe sobre la mesa y han dejado, de momento, sin sueño a Hibaika, la otra trainera guipuzcoana participante en ese playoff.
La 'Ama Guadalupekoa' ha cuajado una gran regata en unas complicadas condiciones en Castro y se han impuesto con autoridad sacando 22 segundos a Camargo y 48 a Hibaika.
Clasificación de la regata en Castro
|1- Hondarribia B
|2- Camargo
|3- Hibaika
|4- Portugalete
|22:12:43
|22:34:96
|23:04:82
|23:19:82
Ese tercer puesto de los de Errenteria ha hecho que en la clasificación general del playoff no haya desempate y que Hondarribia B sea la trainera que se mantiene en esa segunda categoría del remo.
Clasificación del playoff
|1- Hondarribia B
|2- Hibaika
|3- Camargo
|4- Portugalete
|8 puntos
|7 puntos
|5 puntos
|2 puntos
Así las cosas, Hibaika debe esperar a ver cómo se suceden los ascensos y descensos en las ligas superiores y también poner un ojo en Galicia.
