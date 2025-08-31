Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La trainera de Hondarribia B en la contrarreloj del sábado en Bilbao. Luis Ángel Gómez
Liga ARC-1

Hondarribia B emerge en Castro, supera a Hibaika y sella la permanencia en la ARC-1

Se imponen en una regata complicada en aguas de cántabras; los errenteriarras, a casi 50 segundos de la 'Ama Guadalupekoa' deberán esperar para ascender

A. A.

Domingo, 31 de agosto 2025, 12:41

Hondarribia B seguirá compitiendo en la ARC-1 el próximo año después de sellar su permanencia con una excelente regata en aguas de Castro en ... la segunda jornada del playoff por un puesto en la liga. Tras cerrar el sábado con un segundo puesto en la contrarreloj de Bilbao, los de Gonzalo Carrión han dado un golpe sobre la mesa y han dejado, de momento, sin sueño a Hibaika, la otra trainera guipuzcoana participante en ese playoff.

