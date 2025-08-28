Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Cortada la A-15 en Andoain, sentido Donostia, por la salida de calzada de una furgoneta
'Txalo' Carrión aparece con los remeros de la segunda trainera de Hondarribia ayer antes de entrenar. LOBO ALTUNA
Remo

Hondarribia B busca la permanencia

Gonzalo Carrión, técnico de la segunda trainera de la 'Ama Guadalupekoa', asegura que llegan «enel mejor momento de la temporada» al playoff

Lukas Otaegui

Jueves, 28 de agosto 2025, 08:21

Cuatro traineras bogarán este fin de semana por una plaza en la ARC-1. El playoff de permanencia de la segunda categoría de traineras atracará ... el sábado en Portugalete y el domingo en Castro para que Hibaika, Camargo, Portugalete y Hondarribia B luchen por un puesto. El filial hondarribiarra llega a la cita «repleto de confianza» y con la convicción de que puede mantener la categoría. «Afrontamos este fin de semana como si fueran dos regatas de liga. Tenemos mucha confianza y el objetivo claro de mantenernos en la ARC-1», cuenta Gonzalo Carrión, entrenador de Hondarribia B.

