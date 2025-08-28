Hondarribia B busca la permanencia

Cuatro traineras bogarán este fin de semana por una plaza en la ARC-1. El playoff de permanencia de la segunda categoría de traineras atracará ... el sábado en Portugalete y el domingo en Castro para que Hibaika, Camargo, Portugalete y Hondarribia B luchen por un puesto. El filial hondarribiarra llega a la cita «repleto de confianza» y con la convicción de que puede mantener la categoría. «Afrontamos este fin de semana como si fueran dos regatas de liga. Tenemos mucha confianza y el objetivo claro de mantenernos en la ARC-1», cuenta Gonzalo Carrión, entrenador de Hondarribia B.

La temporada no empezó de la mejor manera para los suyos, que en la tercera jornada sufrieron un contratiempo que supondría «un punto de inflexión» para el resto del campeonato. El segundo bote hondarribiarra iba en cabeza de la primera tanda de la regata de Pasaia cuando, tras realizar una mala maniobra, tomó la ciaboga por estribor. «No tuvimos un inicio de campeonato fácil. Lo que pasó en Pasaia fue un varapalo psicológico muy duro para todo el equipo y puede que nos haya lastrado durante el resto del año. Pero hemos aprendido de ello y hemos conseguido darle la vuelta a la situación», apunta Carrión.

El equipo supo sobreponerse a la situación y llega a la cita del playoff en «el mejor momento de la temporada». Sobre todo después de las dos últimas jornadas de la ARC-1, en la que dejaron muy buenas sensaciones a pesar de llegar con algo de incertidumbre. «Llegamos a la última jornada de Castro con la incertidumbre de no estar matemáticamente salvados del descenso directo y con una ventaja de seis puntos. Llegábamos motivados y nos salió la mejor regata del año. Quedamos cuartos por méritos, no por cambios de viento o de marea. Salimos muy reforzados y con la sensación de que si damos nuestro cien por cien podemos competir contra cualquiera», confiesa el preparador.

Un día antes, los verdes habían logrado un meritorio octavo puesto en Bilbao, en una regata marcada por las bajas de «dos piezas clave» en las tostas hondarribiarras. «No pudimos contar con dos de nuestros mejores remeros el sábado en Bilbao porque habían sido convocados con el primer equipo en Ondarroa. Aún así, el equipo rindió al máximo y conseguimos ser octavos a un solo segundo de Deusto», afirma.

La importancia de la cantera

A pesar de haberse convertido en un habitual de la categoría de plata del remo masculino, el equipo hondarribiarra no deja de ser un filial que entrena para que «los chavales lleguen con el mayor nivel posible» a las tostas del primer equipo entrenado por Mikel Orbañanos. «Para nosotros el gran triunfo de la temporada ha sido el debut de nuestros chavales con el bote de la Liga Eusko Label. Uno subió en mayo y se ha quedado con ellos desde entonces y el otro día debutaron otros dos más. Nuestro trabajo como filial es nutrir a los mayores con nuestros remeros y ayudar en todo lo posible para que compitan ahí arriba», expone Carrión.

Por eso, que el segundo equipo se mantenga en la categoría es muy importante para el presente y el futuro de la 'Ama Guadalupekoa' en la Liga ACT. «Considero que tener un segundo equipo es algo muy importante. Al final contribuyes a la formación de los remeros y ayudas a que el salto a primera división no sea tan grande. Creemos que es clave que Hondarribia tenga un exponente en la ARC-1 porque hace que el proceso de crecimiento de nuestros remeros sea mayor al haber una mayor competitividad», remarca.

«No podemos confiarnos»

El plan de ruta sigue siendo el «mismo de toda la temporada», porque están convencidos de que dependen de ellos mismos para hacerse con el playoff. «Independientemente de nuestra posición y de nuestro estado de forma, la manera de entrenar no la cambiamos. Tenemos fe en el equipo y en nuestra forma de trabajar y creemos que si damos nuestro 100% ganaremos las regatas».

Sin embargo, son precavidos e incluso se ven en desventaja ante sus competidores, más concretamente con los que optan por ascender desde la ARC-2. «Antes de salir al agua todos somos iguales. De hecho, creo firmemente que partimos con desventaja, porque los que vienen de ARC-2 llegan más motivados y con más hambre que nosotros. Al final el premio del ascenso es mayor que el de la permanencia. Tendremos que respetarles muchísimo y no confiarnos», añade.