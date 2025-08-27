Hibaika, la unión hace la fuerza

Lukas Otaegui San Sebastián Miércoles, 27 de agosto 2025, 06:20 Comenta Compartir

Llegan los últimos días de verano, con lo que las competiciones de los dos grupos de la ARC y la Liga ETE van llegando a su fin. Queda la regata que puede determinar el presente y el futuro de cuatro embarcaciones: el playoff para ganarse una plaza en la Liga ARC-1 la próxima temporada. Hibaika es una de las traineras que junto a Hondarribia, Portugalete y Camargo bogarán en los campos de regatas de Portugalete, el sábado, y de Castro, el domingo, para lograr un puesto en la segunda división de remo masculino, a la que los errenteriarras sueñan con regresar tras seis años de ausencia.

Mientras que la temporada de ARC-1 vivía sus últimas remadas el domingo en Castro, la trainera patroneada por Ander Rekondo se preparaba para la cita «como si fuera una regata» en La Concha. «Hemos estado yendo a Donostia para entrenar en mar y hemos buscado series más largas para simular lo que podemos encontrarnos el fin de semana. El planteamiento fuera del agua también ha sido de competición: con charla, calentamiento en grupo y viaje a Donostia conjunto. Igual hemos bajado algo la intensidad para no llegar con mucha carga, pero estamos muy mentalizados», confiesa Ander Rekondo, patrón de Hibaika de 23 años, natural de Larraul y con pasado en las últimas campañas en San Pedro, Orio y Zarautz.

Y es que, a estas alturas de temporada y con todo lo que hay en juego, la preparación física queda relegada a un segundo plano y los equipos priorizan reforzar el apartado mental. «Hemos trabajo mucho y muy bien durante el invierno para llegar a este punto de la temporada a un gran nivel. Ya lo hemos demostrado en la liga. El mensaje principal de estas semanas es que estén tranquilos, que vayan con ganas y que lo disfruten», apunta el patrón.

Tres años remando juntos

A pesar de que las tostas de la 'Madalen' están formadas por una plantilla joven, el papel de los más experimentados ha sido «clave» durante ese ejercicio de control de nervios en la previa de una regata de este calibre. «Somos un equipo joven pero también contamos con veteranos a los que los novatos acuden en busca de apoyo y consejos. Muchos hacen el papel de hermano mayor», explica.

Esto demuestra que si algo caracteriza a este equipo es la unión entre sus remeros. Sin ir más lejos, el grueso del bloque que luchará por el ascenso lleva tres años consecutivos compitiendo hombro con hombro, en los que han «aprendido y crecido juntos». De hecho, el factor humano y la apuesta a largo plazo por el proyecto han sido algunas de las claves de una temporada «sorprendente pero excelente» en palabras de Ander Rekondo.

«Se nota cuando trabajas con el mismo bloque durante tres años seguidos. Hay más confianza, los propios chavales ganamos experiencia juntos y se puede ver que cuanto más conoces al que tienes al lado, más rápido va la trainera. Es sin duda el cambio que más hemos notado del año pasado a éste, aunque no esperábamos dar este nivel. Hemos pasado de no conseguir clasificarnos al playoff, a este año lograrlo ganando tres banderas y estando en la lucha por el ascenso directo casi hasta el final», confiesa con orgullo el patrón.

Sin embargo, que este equipo iba a ser uno de los favoritos para el ascenso se vio desde la primera jornada, en la que lograron sacar 22 segundos a Portugalete para ondear la primera bandera de la temporada en las aguas de Astillero. «Nuestra primera regata del verano fue impresionante. Sabíamos que habíamos hecho una buena pretemporada pero ni nos imaginábamos poder hacer tan buen papel el primer día. Es verdad que después de empezar tan bien el curso te haces ilusiones, pero luego Orio ha demostrado que tiene gente de mucha calidad», admite.

«Sentimos que la afición está con nosotros»

Al final, el filial de los aguiluchos se hizo con la primera plaza, pero los entrenados por Daniel Dumitru llegan al playoff con ganas de dar un golpe sobre la mesa. «En la pretemporada ya nos enfrentamos ante equipos de ARC-1. No les vemos superiores a nosotros y creemos que vamos a dar mucha guerra. Van a ser dos regatas muy ajustadas en las que no se va a regalar nada».

Este fin de semana puede ser único para Hibaika, tanto es así que el club ha organizado autobuses para que los aficionados hagan sentir como en casa a sus remeros en Portugalete y en Castro. «Somos un equipo que apostamos por la formación y eso genera un sentimiento de pertenencia. Sentimos el calor de nuestra afición y que vengan a apoyarnos nos va a dar una motivación extra. Errenteria se merece estar representada en la ARC-1», expresa emocionado Rekondo.

