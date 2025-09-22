Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hibaika consigue el ansiado ascenso Dani Novas
Remo

Hibaika remará la próxima temporada en la ARC-1

La Madalen consigue el ansiado ascenso para volver a la categoría de plata seis años más tarde

Martin Sansinenea

Errenteria

Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:15

Se ha hecho esperar pero todo trabajo tiene su recompensa. La trainera masculina de Hibaika estará la próxima temporada en la liga ARC-1. Fue ... un fin de semana de nervios, ya que los errenteriarras tenían que aguardar a los resultados del ascenso a la Liga Eusko Label.

