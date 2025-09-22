Hibaika remará la próxima temporada en la ARC-1

Se ha hecho esperar pero todo trabajo tiene su recompensa. La trainera masculina de Hibaika estará la próxima temporada en la liga ARC-1. Fue ... un fin de semana de nervios, ya que los errenteriarras tenían que aguardar a los resultados del ascenso a la Liga Eusko Label.

Bastaba con un buen fin de semana de Santurtzi o Arkote. Finalmente fue La Sotera quien se impuso para conseguir el billete a la máxima categoría. Una victoria que se celebró también en la villa galletera, donde los remeros de Dumitru Daniel Cobjuc festejaron el ansiado logro.

Una trainera unida

Todo ello, en gran parte, gracias a un bloque que se ha mantenido a lo largo de tres temporadas, lo que permite que los remeros de la Madalen se conozcan a la perfección. Así lo destacaba Ander Rekondo, patrón de Hibaika previo al play off que disputaron hace tres semanas en aguas de Castro y Portugalete. «Se nota cuando trabajas con el mismo bloque durante tres años seguidos. Hay más confianza, los propios chavales ganamos experiencia juntos y se puede ver que cuanto más conoces al que tienes al lado, más rápido va la trainera», afirmaba convencido.

Algo que certificó el entrenador nada más llegar al club. «El punto fuerte que tienen los remeros es que son un equipo. Lo que han conseguido antes de que llegase yo es que tenían un grupo hecho, y eso es fundamental. Fuera de la trainera son una cuadrilla de amigos, y a la hora de remar es fundamental, ya que cada uno se conoce a la perfección», destacó Dani antes del inicio del año en Astillero.

Una apuesta a futuro que sin duda ha dado sus frutos. Y es que tras más de un lustro la Madalen vuelve a la segunda categoría del remo masculino. Una nueva prueba en la que la exigencia crecerá. Por ello, tras festejar el ascenso de manera merecida, será el turno de preparar la temporada de la mejor manera posible. Una puesta a punto que comenzará en breves, ya que a pesar de que se reme en verano, los preparativos comienzan desde mucho antes.

Un club en crecimiento

El ascenso obtenido es una piedra más en un camino que el club de remo errenteriarra lleva años construyendo. Y es que si bien la trainera femenina lleva años a un gran nivel, la masculina se encontraba sin opciones de conseguir grandes objetivos. Pero esto ya es cosa del pasado. Ahora Hibaika mira al futuro con esperanza, pero con la certeza de que tendrán que trabajar muy duro para seguir en crecimiento.

Asimismo, fuera del agua el club está mejorando sus instalaciones para ofrecer a sus remeros las mejores condiciones para sus entrenamientos. Un proyecto que se encuentra en marcha, y que esperan que dé al club un extra que le permita pensar en conquistar nuevas metas.