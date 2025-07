X. Manzanares San Sebastián Sábado, 19 de julio 2025, 16:58 Comenta Compartir

No hay peor sensación que la de perder en casa, y eso es precisamente lo que ha vivido esta mañana Orio. La trainera local ha tenido que ver cómo Hibaika se consolida como un serio aspirante al liderato de la ARC-2, firmando una contrarreloj impecable con un tiempo de 20:45,33. Patroneada por Ander Recondo, la embarcación errenteriarra se coloca ahora a solo tres puntos de Orio (21:00,64) en la clasificación general. El podio lo completó Portugalete (21:24,26), ya a una considerable distancia de las dos primeras. La regata, disputada a dos largos y una única ciaboga, no ofreció demasiada igualdad. Hibaika sabía que tenía una oportunidad de oro para hacer daño en terreno rival y no la ha desaprovechado.

La alineación ganadora es la siguiente; Ander Urtasun, Aratz Bergara, Aitor Legorburu, Oier Gallastegui, José Antonio Pereira, y Ibai Vaquero en la banda de estribor, con Alejandro Fariña, Iraitz Lamana, Oier Ayerdi, Liher Saiz, Javier Erro y Anxoa Murua en la de babor, junto a Eneko Aramendia como proel y Ander Recondo como patrón.

Temas

Orio