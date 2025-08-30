Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La trainera de Hibaika, durante una jornada de competición. Instagram Hibaika
Playoff ascenso a ARC-1

Golpe de autoridad de Hibaika rumbo al ascenso

Los de Errenteria se imponen en la ría de Portugalete en la primera jornada del playoff de ascenso a la ARC-1, por delante de Hondarribia B que busca lograr la permanencia

Xabier Manzanares

Sábado, 30 de agosto 2025, 12:11

Hibaika da un golpe sobre la mesa en la lucha por la plaza que otorga el ascenso a la ARC1. Los de Errenteria se han ... impuesto esta mañana (20:45.29) en la ría de Portugalete, demostrando que son serios candidatos a remar la próxima temporada en la liga que precede a la máxima competición del remo. Hondarribia B, segundos, tras los patroneados por Ander Recondo, ha completado una contrarreloj muy sólida en la que fueron de menos a más (20:49.07). La 'Ama Guadalupekoa', que pelea por la permanencia, parece ser la única capaz de plantar cara a los que, de momento, son los favoritos para lograr el ascenso.

