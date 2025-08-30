Golpe de autoridad de Hibaika rumbo al ascenso

Hibaika da un golpe sobre la mesa en la lucha por la plaza que otorga el ascenso a la ARC1. Los de Errenteria se han ... impuesto esta mañana (20:45.29) en la ría de Portugalete, demostrando que son serios candidatos a remar la próxima temporada en la liga que precede a la máxima competición del remo. Hondarribia B, segundos, tras los patroneados por Ander Recondo, ha completado una contrarreloj muy sólida en la que fueron de menos a más (20:49.07). La 'Ama Guadalupekoa', que pelea por la permanencia, parece ser la única capaz de plantar cara a los que, de momento, son los favoritos para lograr el ascenso.

Todo lo contrario les ha ocurrido a Camargo (21:03.60) y Portugalete (21:09.92), que se han hundido desde las primeras paladas y, a partir de ahí, no han sido capaces de encontrar un buen ritmo que les acercara a los tiempos de los actuales líderes de la promoción. Los cántabros, por su parte, no han demostrado la capacidad que sí habían mostrado a lo largo de la temporada para mantener una velocidad de crucero desde que el bote arranca hasta cruzar la línea de meta. Los de Jonatan Castanedo buscarán mañana mantener la categoría apelando a la épica. Por último, Portugalete, que ha remado en casa, ha finalizado muy lejos de los tiempos del resto de las traineras.

Clasificación 1- Hibaika 2- Hondarribia B 3- Camargo 4- Portugalete 20:45.29 20:49.07 21:03.60 21:09:92

El bote ganador de la primera jornada del playoff está compuesto por: Ander Urtasun, Aratz Bergara, Aitor Legorburu, Oier Gallastegi, José Antonio Pereira e Ibai Vaquero en la banda de estribor; Alejandro Fariña, Iraitz Lamana, Oier Ayerdi, Liher Saiz, Javier Erro y Anxo Murua a babor; con Eneko Aramendia como proel y Ander Recondo de patrón.

La regata de mañana a las 11:00 horas, en Castro Urdiales, pondrá el broche final a los playoffs de ascenso y descenso de la ARC1 y ARC2, en los que se tendrá en cuenta la suma de los puntos cosechados en ambas jornadas y, en caso de empate, se resolverá atendiendo a los tiempos registrados por las traineras en las dos pruebas.