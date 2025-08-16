Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La 'Enbata' quiere agradar ante su público y dar un susto a los grandes de la ARC1

X. Manzanares

San Sebastián

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

Es cierto que no lo tiene fácil para entrar en el playoff, pero a Zarautz le sobran ganas de cerrar la temporada con buenos ... resultados, especialmente hoy (12.00 horas) en la disputa de la bandera de casa. La 'Enbata' marcha tercera, a quince puntos de distancia de Arkote, segundo clasificado y encargado de defender el puesto que otorga el último billete para el playoff de ascenso. Por delante de ellos, Santurtzi, que ya piensa en cómo afrontar la promoción, en la que será uno de los favoritos para remar el año que viene en la Liga Eusko Label.

