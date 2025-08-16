La 'Enbata' quiere agradar ante su público y dar un susto a los grandes de la ARC1

Es cierto que no lo tiene fácil para entrar en el playoff, pero a Zarautz le sobran ganas de cerrar la temporada con buenos ... resultados, especialmente hoy (12.00 horas) en la disputa de la bandera de casa. La 'Enbata' marcha tercera, a quince puntos de distancia de Arkote, segundo clasificado y encargado de defender el puesto que otorga el último billete para el playoff de ascenso. Por delante de ellos, Santurtzi, que ya piensa en cómo afrontar la promoción, en la que será uno de los favoritos para remar el año que viene en la Liga Eusko Label.

Al igual que en la competición femenina, se esperan buenas condiciones meteorológicas en la playa de Zarautz, por lo que a priori no se prevén sorpresas. Lo que no es novedad es la buena racha de Zumaia en estas últimas citas, que hoy intentará volver a subir al podio, como ya lo hizo en la última regata disputada en Camargo, donde terminó tercera. Clasificación General

1 Santurtzi 127

2 Arkote 118

3 Zarautz 103

4 Lapurdi 92

5 San Pedro 84

6 Zumaia 83

7 Pedreña 79

8 Astillero 66

9 Deusto 61

10 Hondarribia 42

11 Castro 41

12 Camargo 39

