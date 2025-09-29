Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Asier Puertas no seguirá al frente de Zarautz. DV
Remo

Asier Puertas no sigue en Zarautz a donde regresa Garikoitz Uranga

Tras cinco años al frente de la trainera masculina será sustituido por su predecesor en el cargo

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:04

Zarautz Arraun Elkartea ha comunicado que Asier Puertas no seguirá siendo el entrenador de la trainera masculina la próxima temporada después de cinco años al ... frente. Su sustituto será Garikoitz Uranga, quien ejerciera como técnico de la 'Enbata' durante tres años antes de la llegada de Puertas, a quien él mismo recomendó. Quien sí continuará en su cargo será Juanjo Etxart que seguirá al frente de la embarcación femenina con la que acarició esta pasada campaña el ascenso a la Liga Euskotren.

