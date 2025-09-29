Asier Puertas no sigue en Zarautz a donde regresa Garikoitz Uranga

Zarautz Arraun Elkartea ha comunicado que Asier Puertas no seguirá siendo el entrenador de la trainera masculina la próxima temporada después de cinco años al ... frente. Su sustituto será Garikoitz Uranga, quien ejerciera como técnico de la 'Enbata' durante tres años antes de la llegada de Puertas, a quien él mismo recomendó. Quien sí continuará en su cargo será Juanjo Etxart que seguirá al frente de la embarcación femenina con la que acarició esta pasada campaña el ascenso a la Liga Euskotren.

Uranga asumió en el otoño de 2017 por primera vez las riendas de Zarautz tras la marcha de Anjel Larrañaga a Orio B. La 'Enbata' había sufrido numerosas bajas y durante el invierno no pudo completar la trainera en muchos entrenamientos. Reunió una plantilla con mayoría de gente joven y de casa, y acabó el curso en la quinta posición de la Liga ARC1. Al año siguiente, el bloque continuó, logró el título tras ganar ocho banderas y, en el play-off, confirmó el ascenso a la ACT diez años después del último descenso del club zarauztarra, que en su última temporada logró mantener la categoría en la élite.

Iker Cortés, a Ondarroa

Otro movimiento que se ha producido en los últimos días ha sido el de Iker Cortés, que tras no continuar la próxima campaña al frente de la trainera femenina de Hondarribia, a donde ha llegado como técnico Osertz Aldai, se hará cargo del bote femenino de Ondarroa.