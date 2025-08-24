Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zierbena y Orio, en plena ciaboga este domingo en Getaria. Arizmendi
Remo | Liga Eusko Label

Zierbena se impone en Getaria tras una regata de infarto

Los 'Galipos' brillan en el último largo y arrebatan la bandera a los anfitriones, con Orio tercero

Xabi Manzanares

San Sebastián

Domingo, 24 de agosto 2025, 14:21

Zierbena se ha hecho con su tercera Bandera de la temporada en aguas de Getaria. La regata ha sido una de las más emocionantes de ... lo que llevamos de Liga, ya que, a falta de un solo largo, tres traineras estaban comprimidas en apenas un segundo. Los 'Galipos' han marcado la diferencia en los últimos 500 metros, lanzando un ataque definitivo que les ha permitido cruzar la meta en solitario, dejando atrás a un combativo Getaria, que desde la segunda tanda hacía soñar a su afición, y a un Orio que finalmente ha tenido que conformarse con la tercera posición.

