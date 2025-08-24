Zierbena se impone en Getaria tras una regata de infarto
Los 'Galipos' brillan en el último largo y arrebatan la bandera a los anfitriones, con Orio tercero
Xabi Manzanares
San Sebastián
Domingo, 24 de agosto 2025, 14:21
Zierbena se ha hecho con su tercera Bandera de la temporada en aguas de Getaria. La regata ha sido una de las más emocionantes de ... lo que llevamos de Liga, ya que, a falta de un solo largo, tres traineras estaban comprimidas en apenas un segundo. Los 'Galipos' han marcado la diferencia en los últimos 500 metros, lanzando un ataque definitivo que les ha permitido cruzar la meta en solitario, dejando atrás a un combativo Getaria, que desde la segunda tanda hacía soñar a su afición, y a un Orio que finalmente ha tenido que conformarse con la tercera posición.
Los cronos tras el paso por la segunda ciaboga eran prácticamente calcados entre las tres embarcaciones: Zierbena (9:45), Orio (9:45) y Getaria (9:46). Así como en otras ocasiones, en Boiro o en Zarautz, la 'San Nikolas' ha demostrado tener un punto más que el resto en los metros decisivos, esta vez ha sido Zierbena la que ha sacado a relucir su hambre de bandera.
Los tiempos
-
1- Zierbena 19:47.74
-
2- Getaria 19:50.84
-
3- Orio 19:54.10
-
4- Urdaibai 19:56.60
-
5- Donostiarra 20:14.16
-
6- Hondarribia 20:15.66
-
7- Lekittarra 20:19.92
-
8- San Juan 20:31.08
-
9- Ares 20:36.66
-
10- Ondarroa 20:49.62
-
11- Cabo da Cruz 20:53.40
-
12- Kaiku 20:57.48
En la tercera ciaboga, justo antes de encarar el último largo, los tiempos han vuelto a dejar todo abierto: Zierbena (10:50), Orio (10:51) y Getaria (10:51). Ha sido entonces, a falta de 500 metros para la meta, cuando los patroneados por Aitor Lazkano han metido la sexta marcha. No lo han puesto fácil los anfitriones, pero para Zierbena era hoy o nunca. La plantilla no se ha puesto nerviosa en ningún momento pese a remar a la par con Orio, y ha sabido guardar la sangre fría hasta el golpe definitivo.
Finalmente, con un tiempo de 19:47.74, Zierbena ha conquistado su tercera bandera de la temporada. Getaria, en un fin de semana memorable, ha firmado la segunda plaza con 19:50.84, mejorando la cuarta posición de Ondarroa. Orio, por su parte, ha acabado tercera con 19:54.10, sin la chispa suficiente en el último largo, quizá por el desgaste acumulado en la temporada. La 'San Nikolas', mientras tanto, se queda ya a tan solo dos banderas de igualar el récord histórico de Urdaibai (14).
La plantilla vencedora de la Bandera de Getaria ha estado formada por: Manuel Gondar, Urdaz Antepara, Alejandro Rivas, Ismael Montes, José Ángel García y Marcos González en la banda de estribor; Peio López, Sebastián Acrebi, Alexandru Tacu, Julián Villanustre, Abel Vicente e Iñaki Urquijo en la de babor; con Carlos Palazuelos como proel y Aitor Lazkano al mando de la trainera.
