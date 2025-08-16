Zarautz, ensayo general para La Concha

Julen Ensunza Sábado, 16 de agosto 2025, 06:44 Comenta Compartir

La Ikurriña de Zarautz de este fin de semana es la única de la Eusko Label Liga que se disputa a doble jornadas y, dada su similitud tanto en este apartado como en lo que respecta al tipo de ola, se la conoce como la mini Concha. De hecho, siempre se ha considerado el ensayo general de la cita cumbre de la temporada arraunlari, aunque con la normativa de cupos de canteranos esto se ha descafeinado bastante de un tiempo a esta parte.

El primero de los dos asaltos tendrá lugar hoy (18.20) con Orio como claro favorito vista su trayectora durante la presente temporada. Los amarillos han ondeado nueve de las doce banderas disputadas y, aunque tienen la corona CaixaBank sentenciada, se han marcado como reto batir el recórd de 14 victorias de Urdaibai conseguido el año pasado. «Hay que ir poniendo objetivos conforme vas alcanzado los anteriores para no caer en el conformismo», asegura el técnico Iker Zabala.

El preparador aguilucho, además, tiene la espina clavada de no haber podido ganar en Zarautz el curso pasado cuando dirigía a Urdaibai. La 'Bou Bizkaia', al igual que la 'San Nikolas' ahora, llegaba lanzada pero se encontró con una Donostiarra muy batalladora que le ganó la partida. Los amarillos volverán a tener en la Torrekua II' uno de los rivales más sólidos. «Siempre guardas algo para estos sitios, pero el resto de equipos también», adelantó Igor Makazaga, técnico de Donostiarra, en la previa de la regata de hoy en estas mismas páginas.

Junto a estos dos colosos también remará en la tanda de honor la dupla vizcaína compuesta por Zierbena y Urdaibai. Los galipos han sido el único bote que ha doblegado a Orio en dos ocasiones este curso, pero combina una de cal y otra de arena, mientras que los bermeotarras parece que poco a poco han encontrado su sitio y quieren seguir creciendo de cara a una Concha en la que no estarán tan condicionados por los cupos.

En la segunda serie de esta tarde remarán Hondarribia, Getaria, San Juan y Lekittarra, mientras que Ares, Ondarroa, Kaiku y Cabo Cruz serán los encargados de abrir el fuego con poco o nada en juego. Los sestaotarras enfocan ya su mirada hacia el play-off de permanencia después de haber escapado del fantasma del descenso directo.

Arraun defiende el liderato

En la Liga Euskotren, desde las 17.25 horas, Donostia Arraun Lagunak defiende sus ocho puntos de ventaja al frente de la tabla y llega reforzada tras el doblete conseguido el fin de semana pasada en Galicia. Orio quiere disputarle el triunfo como sucedió en Boiro aunque también mirar hacia atrás a Tolosaldea, que está a cinco puntos. Zumaia, asentada en la tanda de honor, no descarta dar un pasito más.