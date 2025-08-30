Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Orio alza los remos en la pasada victoria de Getaria. De la Hera

Bandera de Bueu

La 'San Nikolas' sobrevive al viento en Bueu y roza el título de la ACT

Orio logra su victoria número 13 de la temporada y se sitúa a un solo logro de igualar las 14 de Urdabai

Xabier Manzanares

San Sebastián

Sábado, 30 de agosto 2025, 20:00

Ni las rachas de viento de hasta 40 km por hora ni el nerviosismo del líder pueden con Orio. Los aguiluchos logran en Bueu la ... 13.ª victoria de la temporada y tienen mañana, en Ares (12:20 h), la posibilidad de tachar en sus agendas dos objetivos de una misma tajada: igualar las 14 victorias de Urdaibai y volver al pueblo con la Corona ACT. A los patroneados por Gorka Aranberri les bastaría mañana con terminar la prueba en sexta posición para ser campeones de liga, siempre y cuando Zierbena gane la regata.

