Ni las rachas de viento de hasta 40 km por hora ni el nerviosismo del líder pueden con Orio. Los aguiluchos logran en Bueu la ... 13.ª victoria de la temporada y tienen mañana, en Ares (12:20 h), la posibilidad de tachar en sus agendas dos objetivos de una misma tajada: igualar las 14 victorias de Urdaibai y volver al pueblo con la Corona ACT. A los patroneados por Gorka Aranberri les bastaría mañana con terminar la prueba en sexta posición para ser campeones de liga, siempre y cuando Zierbena gane la regata.

La noticia en los minutos previos al comienzo de la prueba ha sido el fuerte viento que ha invadido el campo de regateo coruñés. El temporal, cada vez más oscuro, ha sembrado cierta duda respecto a la posible pérdida de rendimiento de las traineras que partían desde la tercera tanda. Pero no hay nada que frene este año a la 'San Nikolas'.

Los largos de ida no han tenido nada que ver con los de vuelta, y es que el mal temporal ha obligado a los patrones a volver agachados en la popa de la trainera con el fin de no frenar el bote con el viento. Las distancias entre los botes han sido grandes desde el inicio de la prueba, excepto entre Orio y Zierbena, que se han mantenido a un segundo de distancia hasta el paso por la tercera ciaboga. Ya en el último largo, los aguiluchos han demostrado una vez más por qué tienen la posibilidad este año de hacer historia, y es que cuando los problemas parecen capaces de hundir la trainera, siempre aparece Gorka Aranberri para dar instrucciones y salir a flote.

Finalmente, los oriotarras se han hecho con su 13.ª victoria de la temporada con un tiempo de 19:55.62. Zierbena ha sido segundo (19:58.04), Urdaibai tercero (20:14.74) y Donostiarra cuarto (20:36.74).

Gran actuación de Ondarroa

En la primera tanda había frentes abiertos. Por un lado, el objetivo de Ondarroa de acercarse a la octava plaza en la general y, por otro, la lucha entre Kaiku y Cabo da Cruz por el descenso directo. La 'Antiguako Ama' ha realizado una de sus mejores regatas de la temporada y ha logrado una meritoria sexta plaza que le permite recortar cinco puntos a San Juan. De esta manera, los patroneados por Iker Gimeno tendrán mañana una última bala para arrebatar a la Erreka la plaza que da acceso a participar en las dos últimas regatas de la temporada liguera tras la disputa de la Bandera de La Concha.

Primer descenso en la historia de Cabo da Cruz

La gran actuación de Kaiku ha condenado a Cabo da Cruz. La embarcación gallega, una de las históricas de la ACT, es por primera vez en su historia la descendida de la máxima competición del remo. En 2009, el bote cántabro renunció a su plaza en la Liga por problemas económicos y, a partir de ahí, tras cuatro años de transición, siempre ha formado parte de la primera división.