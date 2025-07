La saga de los 'Altxerri' sigue viva en el agua

Pocos nombres resuenan con tanta fuerza en Orio como el de Juanito Lizarralde, conocido como 'Altxerri'. Desde sus tiempos hasta los de sus nietos y ... sobrinos, que hoy reman bajo los mismos colores, esta familia ha convertido el remo oriotarra en linaje. Y es que son ya seis los miembros de la familia que han pasado por las tostas del club de remo. Conforman la saga, en orden cronológico: Juan, Jose Ramon, Miguel Angel, Aritz, Jon y Mikel Lizarralde.

La pasión por la disciplina nació con Juanito que desde los años cincuenta empezó a marcar una época dorada del remo vasco. Como remero ganó cuatro veces la Bandera de La Concha y seis más como patrón. Nueve de esas victorias las consiguió con el equipo de Orio así que el vínculo con su pueblo está fuera de toda duda. Su carácter, exigente, quedó grabado en la memoria de muchos. Ese espíritu es el que ha alimentado a sus hijos, nietos y sobrinos. El patrón, remero y entrenador más revolucionario del remo en Orio murió en 2013 y la parroquia se quedó pequeña para albergar a todos los asistentes por lo querido que era.

«Yo siempre remé para mi pueblo, en el que me crié, fue donde nació mi pasión por el deporte» Jose Ramon Lizarralde Exremero

Antes de que llegaran los actuales remeros de la familia a la trainera de Orio, otros Altxerri ya pasaron por el club de remo. El segundo de la familia en empezar a remar fue el hermano de Juanito Lizarralde, Jose Ramon, quien estuvo en el equipo durante siete temporadas entre los años 1967 y 1976. Siempre se mantuvo fiel a la trainera amarilla. «Siempre remé para mi pueblo, en el que me crié, fue donde nació mi pasión por el deporte», confiesa. Él fue el referente para sus hijos, que empezaron a remar años más tarde, una circunstancia que a él le hace muy feliz. «Estoy muy contento, es una satisfacción».

Los años dorados de Orio

Años más tarde el hijo de Juanito, Miguel Angel Lizarralde, cogió el testigo de su padre y remó en la trainera de Orio. Empezó a remar en 1985, en la categoría infantil y fue escalando «todas las categorías», tanto en banco móvil como en fijo. Al principio, empezó «por hacer deporte» porque tampoco había muchas opciones donde elegir en el pueblo, pero lo que le hizo decantarse por esta disciplina fue que «en nuestra casa siempre se ha mamado el remo y era mi ilusión empezar a remar».

Cuando empezó, solo existía la posibilidad de practicar la modalidad de banco móvil, pero en 1991, con la llegada de Jose Luis Korta al club, lo empezó a combinar con el fijo. Con Korta como patrón y Miguel Angel como remero, Orio vivió unos años extraordinarios, peleando siempre por medallas y banderas. «Ahí nos tocó una época muy buena en Orio y ganamos muchas banderas», recuerda.

«Ver que la familia y la saga siguen para delante, aparte de un orgullo, es una gozada» Miguel Angel Lizarralde Exremero y exentrenador

Miguel Angel, siguió los pasos de su padre como remero y más adelante como entrenador. «Los últimos cuatro años de mi época me tocó asumir la labor de entrenador y también seguía remando en la trainera». Remó en la posición de ankeko. Ahora disfruta de ver a sus primos y sobrino remando. «Ver que la familia y la saga siguen para delante, aparte de un orgullo, es una gozada. Este año parece que las cosas están saliendo bien, pero aunque no siempre pueda ser así, igualmente, es una gozada verles». Fue una persona esencial en el equipo en la década de los noventa y principios de este siglo. Años de dominio amarillo en el mar.

El balcón, como símbolo

Hoy la saga continúa. La trainera de Orio Orialki tiene en su tripulación a tres 'Altxerris': Aritz, Jon y Mikel Lizarralde.

El que más tiempo lleva de los tres es Aritz Lizarralde, nieto de Juanito y sobrino de Miguel Angel Lizarralde. Lleva 16 años en el deporte metido en vena y tiene claro que todo empezó en la infancia. «Cuando era niño, mi tío remaba y yo subía con él al balcón del ayuntamiento tras ganar una bandera. Esos momentos marcan. Ver desde pequeño cómo se vive el remo en casa y en el pueblo, hace que todo esto tenga aún más sentido hoy».

«Ver desde pequeño cómo se vive el remo en casa y en el pueblo, hace que todo esto tenga aún más sentido hoy» Aritz Lizarralde Remero

En Orio el recibimiento a los remeros cuando ganan una bandera es el motivo de fiesta en el pueblo desde tiempos en blanco y negro. «Es algo que no se olvida», confiesa Aritz. Es un momento especial y emotivo, según admite, que hace olvidar toda la exigencia que lleva este deporte en los meses invernales.

Para Aritz, remar es una manera de dar continuidad a lo que siempre vio en casa. «Ahora estamos ganando banderas y para nuestros padres y toda la familia es muy especial ver que la saga 'Altxerri' sigue viva en el agua y ver que lo estamos haciendo bien les llena de orgullo».

Jon Lizarralde, hijo del remero Jose Ramon Lizarralde, lleva doce temporadas en Orio y, aunque empezó jugando a fútbol, el remo estuvo ahí esperándole. Sus caminos estaban llamados a encontrarse. «Mi padre siempre decía que acabaría remando, cosa que yo no entendía. Yo quería ser futbolista, pero al final tenía razón: el remo siempre me apasionó», recuerda Jon. Además de remero, es ingeniero mecánico y está terminando el máster. Compagina estudios y entrenamientos intensos; lo hace con pasión y disciplina. En el pueblo siempre les han mostrado todo su apoyo, tanto a él como a su hermano, y ahora «estamos intentando agradecer de vuelta todo el cariño que nos han dado desde pequeños. Desde que empezamos a remar, siempre nos animaban con el mote 'Altxerri'. Es un orgullo».

«Mi padre siempre decía que acabaría remando, cosa que yo no entendía. Yo quería ser futbolista, pero al final tuvo razón.» Jon Lizarralde Remero

Confiesa Jon que compartir trainera con miembros de la familia no siempre es fácil, pero cuando las cosas van bien es un orgullo para todos y la felicidad se multiplica. «Entrenar con mi hermano tiene momentos difíciles, pero las victorias en familia se disfrutan el doble. Vernos a los tres juntos remar y ganar es algo que llena de orgullo a toda la familia».

El buen ambiente que tienen entre ellos hace que, a pesar de ir a entrenar y sufrir, lo que busquen en cada entrenamiento sea disfrutar y desconectar. Además, Jon destaca que si con sus compañeros se lleva bien, con su hermano aún mejor. «Difícilmente venimos a entrenar desganados, aquí venimos con ganas de pasarlo bien, venimos a lo que venimos, pero es algo que nos hace desconectar de lo que haya fuera y las dos-tres horas que estamos aquí intentamos disfrutar»

Mikel Lizarralde, también hijo de Jose Ramon y hermano de Jon, empezó a remar a los 14 años y hoy, con 24, combina el remo con su trabajo como ingeniero. Su padre siempre le animó a probar la disciplina sin agobios, al igual que a su hermano. «Mi padre me decía que no tuviera prisa en empezar, que disfrutara de otros deportes. Pero el remo siempre me tiró. En esta familia, cuando lo llevas dentro, es cuestión de tiempo».

«Empecé con la ilusión de poder remar en el futuro en el primer equipo y llegar alguna vez poder ganar La Concha» Mikel Lizarralde Remero

Siempre tuvo claro que en algún momento se dedicaría al remo, tener figuras referentes dentro de casa y crecer en una familia de remeros fue lo que más le motivó a empezar. «Mi padre ha sido remero, mi tío y mis primos también, y siempre les he tenido como referentes». Cuando empezó a remar en el club era solo un niño, pero tenía objetivos claros. «Empecé con la ilusión de poder remar en el primer equipo y alguna vez poder ganar La Concha».

El joven remero tiene claro que, la clave tanto en sus estudios de ingeniería como en su carrera deportiva ha sido la disciplina y la constancia. «Entrenar, trabajar y rendir en ambos requiere mucho orden y disciplina, pero me gusta».

Estos tres remeros son los que actualmente mantienen vivo el vínculo que la familia 'Altxerri' ha tenido con el remo y el futuro será el que decida hasta dónde llegará esta saga. Por de pronto, hoy la regata es en casa.