Orio se lleva la segunda jornada de la Zarauzko Ikurriña

La Eusko Label Liga ha vivido este domingo en Zarautz una regata marcada por la igualdad y las condiciones exigentes del campo de regatas, donde ... Orio ha vuelto a demostrar por qué es uno de los grandes dominadores de la temporada. La «San Nikolas» se ha impuesto con autoridad en la tercera tanda, deteniendo el crono en 19:47.10, siendo la única trainera capaz de bajar de los veinte minutos. Esta victoria le ha otorgado los 12 puntos en juego y le ha colocado en una posición privilegiada en la clasificación general de la liga.

El segundo puesto del día ha sido para Zierbena, que también ha salido en la tanda de honor y ha firmado un sólido registro de 19:57.98, a poco más de diez segundos de los aguiluchos. La trainera galipa, muy regular durante todo el verano, ha vuelto a mostrar músculo en una gran cita y ha reforzado sus opciones de pelear por la bandera en cada regata.

La sorpresa la ha protagonizado Getaria, que con un tiempo de 20:06.52 ha completado un gran ejercicio para terminar en el tercer cajón del podio. Los getariarras han sabido aprovechar su gran arranque y han mantenido un ritmo firme hasta el final, dejando por detrás a varios de los favoritos.

En la primera tanda ha destacado el trabajo de Ondarroa, que ha ganado su serie con un tiempo de 20:11.10 y ha terminado sexto en la clasificación final. Muy cerca ha quedado Lekittarra, segundo en esa tanda y séptimo en la general con 20:11.42.

En la tanda intermedia, la más igualada del día, Donostiarra ha sido la más rápida (20:08.78), lo que le ha valido un meritorio cuarto puesto en la clasificación general. Justo por detrás se han situado Hondarribia (20:14,80) y San Juan (20:30.18), que no han podido seguir el ritmo donostiarra.

En la parte baja de la clasificación se han quedado Urdaibai, sorprendentemente octavo con 20:10.88, además de Club de Remo de Ares (20:37.74), Cabo da Cruz (20:57.94) y Kaiku (20:59.54), que ha cerrado la tabla.