Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La tripulaicón de Orio ondea la ikurriña tras su victoria. Lobo Altuna

Orio se lleva la segunda jornada de la Zarauzko Ikurriña

Los guipuzcoanos vuelven a ganar en aguas de Zarautz tras su victoria en la jornada de ayer

Iñigo Olasagasti

Zarautz

Domingo, 17 de agosto 2025, 14:23

La Eusko Label Liga ha vivido este domingo en Zarautz una regata marcada por la igualdad y las condiciones exigentes del campo de regatas, donde ... Orio ha vuelto a demostrar por qué es uno de los grandes dominadores de la temporada. La «San Nikolas» se ha impuesto con autoridad en la tercera tanda, deteniendo el crono en 19:47.10, siendo la única trainera capaz de bajar de los veinte minutos. Esta victoria le ha otorgado los 12 puntos en juego y le ha colocado en una posición privilegiada en la clasificación general de la liga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en el río Leitzaran, a la altura de Andoain
  2. 2

    Aparatoso rescate de un submarinista en el puerto refugio de Hondarribia
  3. 3 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  4. 4 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
  5. 5 El nombre y la voz de Leire Martínez perdurarán en la historia
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Valencia. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7 El restaurante de San Sebastián que maravilla a Cenando con Pablo: «De calidad-precio no he visto nada igual»
  8. 8 Koldo Royo: «En los bares deberían crear espacios para los donostiarras sin hacer cola»
  9. 9

    La autopsia descarta que la causa de la muerte del fallecido en Legazpi sea violenta
  10. 10 La riada de gente tras los fuegos artificiales de Semana Grande en San Sebastián que desata los comentarios: «Nunca vi tanta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Orio se lleva la segunda jornada de la Zarauzko Ikurriña

Orio se lleva la segunda jornada de la Zarauzko Ikurriña