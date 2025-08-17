Orio se lleva la segunda jornada de la Zarauzko Ikurriña
Los guipuzcoanos vuelven a ganar en aguas de Zarautz tras su victoria en la jornada de ayer
Iñigo Olasagasti
Zarautz
Domingo, 17 de agosto 2025, 14:23
La Eusko Label Liga ha vivido este domingo en Zarautz una regata marcada por la igualdad y las condiciones exigentes del campo de regatas, donde ... Orio ha vuelto a demostrar por qué es uno de los grandes dominadores de la temporada. La «San Nikolas» se ha impuesto con autoridad en la tercera tanda, deteniendo el crono en 19:47.10, siendo la única trainera capaz de bajar de los veinte minutos. Esta victoria le ha otorgado los 12 puntos en juego y le ha colocado en una posición privilegiada en la clasificación general de la liga.
El segundo puesto del día ha sido para Zierbena, que también ha salido en la tanda de honor y ha firmado un sólido registro de 19:57.98, a poco más de diez segundos de los aguiluchos. La trainera galipa, muy regular durante todo el verano, ha vuelto a mostrar músculo en una gran cita y ha reforzado sus opciones de pelear por la bandera en cada regata.
La sorpresa la ha protagonizado Getaria, que con un tiempo de 20:06.52 ha completado un gran ejercicio para terminar en el tercer cajón del podio. Los getariarras han sabido aprovechar su gran arranque y han mantenido un ritmo firme hasta el final, dejando por detrás a varios de los favoritos.
En la primera tanda ha destacado el trabajo de Ondarroa, que ha ganado su serie con un tiempo de 20:11.10 y ha terminado sexto en la clasificación final. Muy cerca ha quedado Lekittarra, segundo en esa tanda y séptimo en la general con 20:11.42.
En la tanda intermedia, la más igualada del día, Donostiarra ha sido la más rápida (20:08.78), lo que le ha valido un meritorio cuarto puesto en la clasificación general. Justo por detrás se han situado Hondarribia (20:14,80) y San Juan (20:30.18), que no han podido seguir el ritmo donostiarra.
En la parte baja de la clasificación se han quedado Urdaibai, sorprendentemente octavo con 20:10.88, además de Club de Remo de Ares (20:37.74), Cabo da Cruz (20:57.94) y Kaiku (20:59.54), que ha cerrado la tabla.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.