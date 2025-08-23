Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Liga Eusko Label

Orio no falla en Ondarroa

Los agiluchos suman ya 12 victorias en lo que va de temporada y ven cada vez más cerca superar las 14 de Urdaibai

Xabier Manzanares

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 20:04

No hay quien frene a Orio. Los aguiluchos se han impuesto en las aguas de Ondarroa y siguen al acecho de superar el ansiado récord ... de victorias en una misma campaña de la ACT que ostenta Urdaibai (14). La 'San Nikolas' suma ya 12 triunfos hasta la fecha y cada vez ve más cerca el objetivo de superar a los 'Txo'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  2. 2 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  3. 3

    «Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»
  4. 4 La tierna dedicatoria a una novia en un anuncio en El Diario Vasco: «Por una vida llena de amor, crecimiento y felicidad»
  5. 5

    «Las vistas son preciosas y además no pagamos»
  6. 6

    Sadiq estudia la oferta del Girona y activaría la vía Yangel
  7. 7 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  8. 8

    La Guardia Civil identifica a un pesquero cántabro como presunto autor del descarte ilegal en aguas de Ulia
  9. 9 El curioso nombre de las plataformas de las playas que no se usa fuera de Euskadi
  10. 10 Un futbolista guipuzcoano, entre los seleccionados para entrar en el nuevo equipo de Ibai Llanos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Orio no falla en Ondarroa

Orio no falla en Ondarroa