Orio no falla en Ondarroa

No hay quien frene a Orio. Los aguiluchos se han impuesto en las aguas de Ondarroa y siguen al acecho de superar el ansiado récord ... de victorias en una misma campaña de la ACT que ostenta Urdaibai (14). La 'San Nikolas' suma ya 12 triunfos hasta la fecha y cada vez ve más cerca el objetivo de superar a los 'Txo'.

La regata ha tenido un único líder de principio a fin. La trainera dirigida por Iker Zabala, a velocidad de crucero, ha sabido contener los ataques de Zierbena y Donostiarra durante el transcurso del primer largo. Los patroneados por Gorka Aranberri, por la calle 3 —a priori una de las más desfavorables de la tarde—, han sabido esperar para atacar en el momento adecuado y romper una regata que parecía destinada a estar muy disputada hasta el final.

Tras el paso por la segunda ciaboga, los tiempos de las traineras de la tanda de honor han sido los siguientes: Orio (9:42), Zierbena (9:46), Donostiarra (9:50) y Urdaibai (10:00). Las distancias han aumentado a medida que se acercaba el final de la regata. Con la mirada puesta en cruzar la línea de meta en primer lugar y cosechar la duodécima victoria de la temporada, la 'San Nikolas' ha metido la sexta marcha y ha completado la prueba en 19:49.06. En segundo lugar, como es habitual esta temporada, Zierbena (19:59.96). Y en tercer lugar, Donostiarra (20:06.54).

Getaria ha dado la sorpresa desde la segunda tanda. Los patroneados por Unax Eizagirre han firmado una merecida cuarta plaza por delante de Urdaibai, que remaba desde la tanda de honor.

La alineación ganadora de la Bandera de Ondarroa ha sido la siguiente: Mikel Lizarralde, Adur Tapia, Óscar Medina, Adrián González, Ohian Gozategi y Aitzol Elu en la banda de estribor; junto a Ander Zabala, Leandro Salvagno, Jon Urresti, Beñat Egiazu, Jon Lizarralde y Martxel Aldai en la de babor; con Ibon Arruti como proel y Gorka Aranberri de patrón