Bruno Parcero San Sebastián Miércoles, 9 de julio 2025, 07:16 Comenta Compartir

Orio ha arrancado la temporada infundiendo respeto a sus rivales. Sus dos triunfos en aguas de la ría bilbaína le han situado como líder en ... solitario, lo que unido a su sobresaliente pretemporada ha incrementado la sensación de poderío de los de Iker Zabala. En 12 de las 23 ediciones de la liga masculina una trainera ha logrado iniciar la liga con un doblete y, a la espera de lo que suceda con la 'San Nikolas' esta temporada, en nueve de las once ocasiones anteriores quien ondeó las dos primeras banderas alzó la Corona ACT a final de temporada. Sólo dos veces sucedió lo contrario y en esos dos años fue curiosamente Orio quien no logró extender su dominio hasta finales de septiembre. Sí lo consiguió en 2019, pero tanto en 2007 como en 2010 Urdaibai logró remontar para dejar a los oriotarras con el subcampeonato. Orio es la excepción que confirma la regla, pero no todo está escrito.

En 2007 Orio se impuso en O Grove y Boiro por delante de Urdaibai aprovechando que el viento hizo estragos entre tandas y dejó a otras favoritas como Hondarribia, Castro y Pedreña a 14, 15 y 16 puntos respectivamente tras solo dos regatas, lo que convirtió el resto de la liga en un mano a mano entre los de Joxean Olaskoaga 'Aizperro' y los de Kike López, que terminaron llevándose el título con 11 puntos más que los aguiluchos. En 2010 Orio, que aún perseguía su primer título de liga, ganó las regatas de Bilbao y San Sebastián por delante de Castro y Pedreña, pero la liga fue para Urdaibai que arrancó con un quinto y un cuarto puesto a siete puntos de la 'Mirotza' que seguía dirigiendo Aizperro. Urdaibai fue campeón a la postre con siete puntos de renta sobre Orio. DOBLETES Y CAMPEONES 2025 Orio -

2024 Urdaibai Urdaibai

2019 Orio Orio

2018 Urdaibai Urdaibai

2016 Hondarribia Hondarribia

2015 Hondarribia Hondarribia

2010 Orio Urdaibai

2008 Urdaibai Urdaibai

2007 Orio Urdaibai

2006 Hondarribia Hondarribia

2004 Urdaibai Urdaibai

2003 Astillero Astillero La tercera ocasión en la que Orio logró dos victorias el primer fin de semana fue en 2019 con Jon Salsamendi como entrenador y Gorka Aranberri en la popa. Los aguiluchos vencieron en bilbao y Zierbena por delante de Santurtzi y Donostiarra, saliendo del primer fin de semana con cuatro puntos sobre los galipos y seis sobre los de Igor Makazaga, aunque finalmente fue Hondarribia quien finalizaría en segunda posición a 12 puntos de Orio. De aquella cuadrilla de Orio que por primera y única vez ganó la Corona ACT están en el actual equipo el mencionado Gorka Aranberri, así como los remeros Martxel Aldai, Ibon Arruti, Aritz Lizarralde y Leandro Salvagno. Pleno femenino En categoría femenina esa regla no contempla excepciones y en las siete ediciones en las que un club ondeó las dos primeras banderas en todas ellas logró finalmente ganar la liga. Arraun Lagunak fue la última en lograrlo la pasada campaña y aspira a repetirlo pese a que sus dos victorias este año por delante de Orio han sido ajustadas.No obstante las donostiarras han ganado 17 de las últimas 18 regatas ligueras.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Eusko Label Liga