Orio busca este fin de semana el récord de victorias en la ACT

Se baja el telón de una temporada de remo llena de protagonistas iluminados con focos de color amarillo. Bermeo y Portugalete acogen hoy (18.51 ... horas) y mañana (12.40 horas) la conclusión de la Liga Eusko Label y, además, las dos jornadas de ascensos y descensos de las competiciones masculina y femenina. Y es que las dos últimas citas del año llegan con diferentes alicientes.

Por un lado, Orio, que recibirá la corona de campeones tras la conclusión del fin de semana, tratará de tachar su último objetivo de la agenda: superar el récord de victorias en una campaña que ostenta Urdaibai (14). La 'San Nikolas', con dos balas en su cartucho —ya que le bastaría con ganar en una de las dos pruebas—, intentará poner la guinda a una temporada de ensueño en la que se ha hecho con su 33ª Bandera de La Concha.

Por otro lado, Urdaibai buscará lograr su primera victoria del curso en territorio propio. Y Zierbena, segunda en la general y segunda también en La Concha, intentará privar a los oriotarras de regresar a casa con otro récord bajo sus brazos. Una tarea nada sencilla.

Orio tiene dos balas en sus cartuchos para batir la marca de victorias en una temporada que ostenta Urdaibai (14)

Por si fueran pocos los frentes abiertos en la competición liguera, cinco embarcaciones masculinas (hoy, 18.08 horas; mañana, 11.59 horas) y cinco femeninas (hoy, 17.35 horas; mañana, 11.20 horas) bogarán en las dos jornadas de los playoff de ascensos y descensos, antes de que empiecen a remar las ocho primeras traineras de la Liga Eusko Label. En la categoría masculina participarán Kaiku, Santurtzi, Arkote, Chapela y Tirán; mientras que en la femenina lo harán Donostiarra, Zarautz, San Juan, Chapela y Tirán, todas con el objetivo de ganarse un sitio en la máxima competición del mundo arraunlari la próxima campaña.

Los parámetros para determinar qué dos traineras logran el ascenso o la permanencia –en el caso de Kaiku y Donostiarra— son claros: los dos botes que finalicen con más puntos tras la segunda jornada en Portugalete serán los ganadores. El primer clasificado ganará cinco puntos, el segundo cuatro y así sucesivamente hasta el quinto clasificado, que recibirá un punto. En caso de empate, se resolverá atendiendo a los tiempos registrados por las traineras en las dos pruebas.

Los campos de regateo no tendrán nada que ver entre sí. Hoy, en Bermeo, la prueba se disputará en mar abierto, con rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora y mañana, en Portugalete, será en la ría. Los playoffs se celebrarán en formato contrarreloj, mientras que la competición liguera se disputará en línea. Ambas a cuatro largo con tres ciabogas.

Zarautz quiere la revancha

No fue sencillo el último episodio de Zarautz en la clasificatoria de la Bandera de La Concha. La 'Enbata', sancionada con diez segundos tras la prueba por soltar la estacha antes de tiempo en la salida, se quedó con la miel en los labios y sin poder bogar en los dos primeros domingos de septiembre. Es por ello por lo que las zarauztarras, campeonas de la Liga ETE por primera vez en su historia, tratarán hoy y mañana de hacerse con una de las dos plazas para formar parte, la próxima campaña de la Liga Euskotren. A priori, las favoritas para lograr sus objetivos son Donostiarra —que luchará por la permanencia— y las patroneadas esta temporada por Nahikari Osa.