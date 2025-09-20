Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La 'San Nikolas' antes de entrar en la ciaboga durante la disputa de la Bandera de Ondarroa. ACT
Remo

Orio busca este fin de semana el récord de victorias en la ACT

Bermeo y Portugalete acogen hoy y mañana las dos pruebas definitivas de la Liga Eusko Label y los playoff en categoría masculina y femenina

Xabier Manzanares

San Sebastián.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Se baja el telón de una temporada de remo llena de protagonistas iluminados con focos de color amarillo. Bermeo y Portugalete acogen hoy (18.51 ... horas) y mañana (12.40 horas) la conclusión de la Liga Eusko Label y, además, las dos jornadas de ascensos y descensos de las competiciones masculina y femenina. Y es que las dos últimas citas del año llegan con diferentes alicientes.

