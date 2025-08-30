La Liga Eusko Label regresa a Galicia, donde Orio puede volver con la Corona ACT

La Liga Eusko Label regresa a aguas gallegas este sñabado en Bueu (18.20, ETB1) y el domingo en Ares (12.20, ETB1) para afrontar ... las dos últimas regatas antes del playoff y de la Bandera de La Concha. Con prácticamente todo el pescado vendido, lo más destacado es la posibilidad de que Orio regrese de Galicia con su segunda Corona ACT, lo que logrará si tras la regata de este domingo tiene al menos 24 puntos de ventaja, algo más que factible porque encara la cita de hoy con 27 de renta sobre Zierbena y 35 sobre Donostiarra.

Hay otras pequeñas peleas como la de Hondarribia y Getaria por acercarse al cuarto puesto de Urdaibai o la de San Juan por mantener al menos su posición entre los ocho primeros y poder así remar en las dos últimas pruebas. Kaiku, con nueve puntos de ventaja sobre Cabo y sin posibilidad de escalar en la clasificación, no debería tener problemas para evitar el descenso directo que seguramente consumará una trainera histórica como la de Cabo da Cruz, que podría descender matemáticamente hoy en casa si la Bizkaitarra le metiera tres puntos más.

Así que con pocos alicientes en lo que a la clasificación se refiere, seguramente la mayoría de embarcaciones aproveche estas dos citas para pulir detalles de cara a la clasificatoria del jueves en la bahía donostiarra.

A esa cita pretende llegar Orio con su segundo título bajo el brazo y esta tarde tiene su primer 'match -ball', aunque rematarlo será difícil ya que necesitaría meterle nueve puntos a Zierbena y uno a Donostiarra.

Otras motivaciones para la cuadrilla que dirige Iker Zabala son romper dos récords: el de victorias en una misma temporada (14) y el de puntuación (227) establecidos el pasado año por Urdaibai. Los oriotarras suman por el momento 12 triunfos y 186 puntos.

Playoff en Portugalete y Castro

Este sábado en Portugalete (11.00) también se disputa el playoff de la ARC con una crono con Hondarribia B, Hibaika, Portugalete y Camargo en liza. El domingo la regata, también contra el crono, será en Castro (11.00) pero se esperan unas condiciones complicadas con mar de fondo del noroeste y olas que podrían alcanzar los dos metros de altura. Las dos primeras clasificadas remarán, a la espera de lo que suceda en el playoff de la ACT, en la ARC-1.