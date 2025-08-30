Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Orio enfila la proa hacia su segunda Corona ACT. EFE
Remo

La Liga Eusko Label regresa a Galicia, donde Orio puede volver con la Corona ACT

Bueu y Ares acogen las dos últimas citas antes del playoff y si los aguiluchos regresan con 24 puntos o más de ventaja serán campeones

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Sábado, 30 de agosto 2025, 06:24

La Liga Eusko Label regresa a aguas gallegas este sñabado en Bueu (18.20, ETB1) y el domingo en Ares (12.20, ETB1) para afrontar ... las dos últimas regatas antes del playoff y de la Bandera de La Concha. Con prácticamente todo el pescado vendido, lo más destacado es la posibilidad de que Orio regrese de Galicia con su segunda Corona ACT, lo que logrará si tras la regata de este domingo tiene al menos 24 puntos de ventaja, algo más que factible porque encara la cita de hoy con 27 de renta sobre Zierbena y 35 sobre Donostiarra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  2. 2 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  3. 3 Rescatan un velero que estaba a la deriva con dos franceses a bordo en la Zurriola
  4. 4

    Hamari Traoré se marcha al Paris FC tras aceptar una oferta por tres temporadas
  5. 5

    La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler
  6. 6 Sigue en directo la Operación Retorno
  7. 7

    Sergio: «Me ha costado sentir a Sadiq cerca, ha estado más fuera que dentro»
  8. 8

    Los cinco descartes ya no entrenan en Zubieta
  9. 9

    El Ayuntamiento de Hondarribia repite los horarios y ubicaciones para el Alarde y Jaizkibel el día 8
  10. 10 Pide disculpas el alcalde navarro que decidió eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Liga Eusko Label regresa a Galicia, donde Orio puede volver con la Corona ACT

La Liga Eusko Label regresa a Galicia, donde Orio puede volver con la Corona ACT