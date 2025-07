Ioseba Amunarriz: «Es más difícil estar siempre en el mismo club que remar en 400 regatas en la ACT»

Ioseba Amunarriz (Hondarribia, 1978) completará hoy en San Juan su regata puntuable número 400 en la ACT. Nadie ha participado en más pruebas que él. ... Camino de los 47 años, el eterno patrón de la 'Ama Guadalupekoa' no se pone fecha de caducidad y aún se sorprende cuando alguno de los chavales que suben a remar al primer equipo le enseña una foto suya de niño junto a él. «Eso es una ilusión para mí».

– Hoy completará 400 regatas en la ACT. ¿Qué le dice esa cifra?

– Buuufff (resopla). La verdad es que no lo sabía. Me dice que si sigo en este deporte es porque me gusta y porque me cuidan. También me dice que están a gusto conmigo y al final cuando un club te estima y te quiere tanto, es más fácil remar en tantas regatas.

– ¿Tiene fecha de caducidad?

– Lo que el cuerpo diga. Sí es verdad que voy año a año porque todos los años no son iguales y algún día la cabeza dirá basta. Lo que siempre hago es intentar llegar a final de temporada y luego pensar si merece la pena seguir o no.

– No sé si es más difícil completar 400 regatas en la ACT o llevar toda la vida en el mismo club...

– Es más difícil estar siempre en el mismo club y en tu club. Llevo aquí desde pequeño. Casi toda una vida aquí metido.

– El Xabi Prieto de Hondarribia...

– Bueno (risas). Es verdad que soy canterano de Hondarribia y que estoy orgulloso de serlo. Soy verde. No tengo otro color. Mi cabeza, mi corazón, todo es verde.

– ¿Nunca tuvo la posibilidad de salir?

– Siempre tienes posibilidad de salir, pero estando a gusto en Hondarribia, a lo que viene de fuera no le das demasiadas vueltas.

– ¿Cómo empieza en el remo?

– Me gustaba la mar, andar con el abuelo y con mis padres. Me gustaba también el deporte y como en otros no era válido, a los 13 años comencé a entrar poco a poco en el remo. El problema es que era muy pequeñito de estatura y tuve que andar de timonel y de patrón. Año a año fui aprendiendo y hemos llegado hasta donde hemos llegado.

– ¿Recuerda su primera regata?

– Mi primera regata la hice en el 93 en Orio. En la ACT, en 2003.

– Desde aquel 2003 ha cambiado mucho la competición.

– Sí, mucho. Aunque hay muchas cosas que mejorar, hay muchas que se han mejorado y ahora la liga tiene un nivel muy alto.

– Casi no se ha perdido regatas...

– Pocas. En el 18 me perdí una, en el 19 no sé si fueron dos, el año pasado otras dos. Iker de la Linde estaba ahí y merecía sus regatas y ha podido competir con la trainera buena.

– ¿Llegó a perderse alguna regata por lesión o enfermedad?

– No, por ahora ninguna y toco madera. Siempre he estado disponible y dispuesto a montar en el bote.

– La primera bandera llegó en O Grove en 2003. ¿Cómo la recuerda?

– Aquello fue...Nos llenó mucho a todos. Fue cuando comenzamos a creer que Hondarribia podía llegar a lo más alto. Recuerdo que 2002 era muy parecido a este año, con un bloque nuevo por hacer. En 2003 llegó la primera bandera y comenzamos a creer que podíamos llegar hasta donde hemos llegado.

– Y desde 2003 prácticamente no han fallado en su cita con las banderas.

– No. No hemos fallado casi ningún año y eso tiene mucho mérito

– Ha ganado tres ligas. ¿Alguna menos de la que han merecido?

– Creo que sí. Perdimos una liga por aquella mala ciaboga en Getaria. Un fallo nuestro. Y luego hemos sido segundos muchos años, aunque siempre hemos dicho que para ganar a Hondarribia han tenido que hacer selecciones, equipos con otra filosofía. Aún así estamos contentos.

– Astillero, Castro, Kaiku, Urdaibai, Santurtzi...Aquellos eran equipazos.

– Sí, auténticas selecciones. Pero estar como hemos estado nosotros arriba creo que tiene más mérito que ganar esas ligas. Estar en un equipo puntero luchando todos los años por las banderas es el logro de este club.

– ¿Cuál es su mejor recuerdo de todas estas regatas en la ACT?

– Recuerdos tengo muchos porque ha pasado tanta gente por el club que me ha aportado tantas cosas que al final no me puedo quedar con uno. El mejor recuerdo han sido los compañeros.

– ¿Y el peor?

– Cuando perdimos la liga en Getaria. Aquel fue un momento duro porque sabíamos que lo teníamos en nuestra mano. Fue un fallo muy grande porque perdimos todas las opciones de ganar aquella liga.

– Tres veces mejor patrón, este año va líder de esa clasificación otra vez.

– Siempre he dicho que para que te den el premio a mejor patrón el equipo tiene que cumplir. Los catorce que vamos dentro del bote lo tenemos que hacer bien. Este año parece que lo estamos haciendo bien, tenemos un grupo en el que vamos todos a una y el bote va rápido.

– ¿Qué tiene que tener un buen patrón?

– Tiene que saber llevar el bote. Tiene que saber dirigirlo, exprimir a la gente para que dé su cien por cien e intentar llevar esa remada que el club inculca todos los días. El patrón tiene que ser la voz del entrenador dentro del bote.

– Tanto mandar le habrá generado alguna discusión fuerte con algún remero...

– Sí, como en todas las familias o en las parejas. En un bote también hay momentos buenos y momentos malos. Todos los días no son iguales y por mi manera de hablar a veces le puede sentar bien a unos y mal a otros. Tú intentas exprimirles lo máximo posible. A veces lo consigues. A veces, no. Y sí, las broncas existen pero esas broncas muchas veces son para aprender.

– Cuando hay conflicto, ¿es de sangre caliente o es más de sacar la muleta y torear?

– Soy de sangre caliente. Me caliento y discuto, pero cuando lo pienso fríamente intento hablar con el remero y darle la vuelta a esa situación.

– ¿Le ha influido en especial algún patrón?

– Siempre hay patrones de los que aprender y miras a todos. Ahora mismo a un Gorka Aranberri le miras cómo lo hace. En su día a Lujanbio, a Korta. Siempre intento observar a todos los patrones de la liga. Qué hace para que le bote coja una ola o lo lleve rápido. Sigo intentando aprender en todas las regatas.

– Algún remero de la 'Ama Guadalupekoa' que le haya impresionado en estos años.

– Ha habido muchos, pero con el que más me he identificado siempre ha sido con el canterano.

– Ahora tienen un montón.

– Sí, ahora tenemos muchos (ríe).

– Y para muchos de ellos Ioseba Amunarriz será una leyenda.

– Sí, es verdad. Hoy en día tengo gente dentro del bote que me ha enseñado fotos suyas de pequeño conmigo cuando ya era patrón. Ellos lo que han mamado es el Hondarribia con Ioseba y al final cuando vienen y están conmigo es una ilusión para ellos, pero también para mí.