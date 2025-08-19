Jon Larrañaga
La Esperantza busca seguir teniendo «grandes resultados» en una temporada que su preparador califica como «mejor de lo esperada»
Lukas Otaegui
Martes, 19 de agosto 2025, 06:29
Desde que en 2019 Jon Larrañaga (Getaria, 1983) se convirtiera en el preparador del Getaria Arraun Elkartea, la Esperantza no ha parado de encadenar temporadas ... exitosas. En el 2021 lograron ascender a la Liga Eusko Label, en la que este año han vuelto a ser una de las revelaciones de la temporada. En noviembre no tenían «ni trainera ni gente» y ahora, tras encadenar tres regatas entre los cuatro primeros, encaran un fin de semana con dos jornadas, una como local, «muy ilusionantes».
– Vienen de hacer un muy buen fin de semana en Zarautz.
– La verdad es que sí. Llevamos dos semanas en Galicia y Zarautz remando muy bien y teniendo resultados impresionantes. Estamos flipando. Hay que disfrutar de lo que estamos haciendo pero con los pies en el suelo.
– ¿Qué valoración hace de lo que va de temporada?
– Por el momento está siendo una temporada muy buena y mejor de lo esperado. A principios de noviembre no teníamos ni trainera ni gente con la que competir después de haber sufrido ocho o nueve bajas. Era un momento muy complicado. Pero hubo gente que se comprometió a seguir y haciendo mucho trabajo y tocando muchas puertas conseguimos completar la trainera. Por eso, estos resultados para nosotros son como estar en el cielo.
– ¿Cree que han mejorado respecto a temporadas anteriores?
– Es diferente. Antes, casi todos los chavales eran de Getaria y ahora, por diferentes circunstancias, ha venido gente de fuera. Hemos tenido que amoldarnos a los cambios pero ha ido muy bien.
– ¿Cómo enfocan este fin de temporada?
– Queremos seguir haciendo lo de siempre y los buenos resultados no nos van a desviar de nuestro camino. Sabemos que no podemos competir con estas traineras tan fuertes y llevamos varias semanas estando en tierra de nadie, lo que te da una confianza y una tranquilidad que siempre viene bien.
– El sábado les toca ir a Ondarroa. ¿Sienten presión al defender bandera?
– La verdad es que no (ríe). Para nosotros el año pasado es como si no existiera ya. Tuvimos la suerte de estar en el sitio perfecto y hacer las cosas bien, pero las circunstancias de este año son diferentes. Aún así, ojalá que suceda.
– ¿Ve al equipo ganando una bandera este año?
– La verdad es que no. El nivel que está dando Orio y los cuatro de arriba es altísimo y no estamos todavía a esos niveles para competir.
– Cierran el fin de semana remando en casa...
– Sí, el domingo nos toca competir delante de nuestra gente en Getaria. Para nosotros es la regata más bonita y en la que más disfrutas. Partimos con la ventaja de que conocemos bien el campo de regateo, pero puede jugarte una mala pasada y cometer errores por querer hacer las cosas demasiado bien.
– ¿Influye la proximidad de la Bandera de la Concha en su preparación?
– Antes de empezar el año ya sabemos dónde, a qué hora y cuándo es la Bandera de la Concha. La preparación se hace mirando a la liga pero siempre se tiene en la mente esa regata. Haremos todo lo posible para poder clasificarnos y demostrar el nivel que podemos ofrecer.
– En lo personal, son seis años los que lleva entrando a Getaria. Cómo pasa el tiempo...
– Ya te digo. Vine medio a escondidas porque no había entrenador y mira ahora donde estamos. Me siento muy querido y yo en realidad soy un aficionado más. Somos un club pequeño, con gente humilde y muy trabajadora. Es momento para disfrutar al máximo y valorar el ascenso y estas temporadas en la ACT.
– Una carrera larga en tiempos en el que abundan los cambios de preparador...
– Bueno, hay entrenadores que también llevan muchos años como Mikel Orbañanos (Hondarribia) o Iñaki Errasti (Ondarroa). Creo que son ciclos que hay que aprovechar para mejorar y seguir aprendiendo como entrenador. Tener continuidad en un mismo club significa que las cosas se están haciendo bien. Para mí es un orgullo.
