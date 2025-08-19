Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Larrañaga, satisfecho con el trabajo de su cuadrilla, posa en el muelle de Getaria. Iñigo Royo

Jon Larrañaga

Entrenador del Getaria Arraun Elkartea
«Está siendo increíble, pero no tenemos que desviarnos»

La Esperantza busca seguir teniendo «grandes resultados» en una temporada que su preparador califica como «mejor de lo esperada»

Lukas Otaegui

Martes, 19 de agosto 2025, 06:29

Desde que en 2019 Jon Larrañaga (Getaria, 1983) se convirtiera en el preparador del Getaria Arraun Elkartea, la Esperantza no ha parado de encadenar temporadas ... exitosas. En el 2021 lograron ascender a la Liga Eusko Label, en la que este año han vuelto a ser una de las revelaciones de la temporada. En noviembre no tenían «ni trainera ni gente» y ahora, tras encadenar tres regatas entre los cuatro primeros, encaran un fin de semana con dos jornadas, una como local, «muy ilusionantes».

